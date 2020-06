Recta final de les obres de cobertura i tancament del fronbtó del Poliesportiu Municipal d’Almussafes

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Almussafes ha invertit 281.000 euros en este projecte, amb el qual es completarà l’última fase de reforma integral del recinte esportiu, inaugurat l’any 1983



A més de l’ús per part de diferents clubs esportius, les condicions de la infrastructura multiusos també permitiran la celebració d’actes públics.



La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, va visitar ahir dimecres, 10 de gener el Poliesportiu Municipal, instal·lació esportiva en què s’estan ultimant els treballs de cobertura i tancament de l’antic frontó dedicat a la pràctica del frontenis. Tan sols resta la col·locació del nou paviment, per la qual cosa està previst que l’obra es recepcione la setmana que ve, coincidint amb la reobertura del Poliesportiu a la ciutadania. La intervenció urbanística, iniciada el 23 de juliol del passat any 2019, ha suposat una inversió municipal de 281.000 euros i, amb ella, l’Ajuntament d’Almussafes conclou el projecte de rehabilitació integral, executat en diferents fases durant els últims anys, de la primera instal·lació esportiva de la població, que va obrir les seues portes l’any 1983.

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes està a punt d’estrenar un segon recinte de frontó cobert, que compta amb una superfície útil de 420,23 m2 i que se suma al ‘José Ventura Salvador’, dedicat a la pràctica de les diferents modalitats de pilota valenciana per part del club local.



L’empresa adjudicatària de la remodelació, Construccions UORCONF, S.L., està ultimant l’execució de les obres, pressupostades en 281.000 euros. La intervenció, que ha consistit en la cobertura i tancament de l’antic frontó descobert i en la dotació d’un nou paviment, així com en la instal·lació d’un renovat sistema d’il·luminació de l’espai i en l’execució d’una ampliació de la rampa d’accés de vehicles, facilitarà la pràctica de diferents disciplines esportives en condicions òptimes. “A partir de la setmana que ve, disposarem d’un espai multiusos cobert que servirà, principalment, per als entrenaments del Club de Tir amb Arc durant la temporada d’hivern, així com per als clubs de gimnàstica rítmica i bàsquet’ explica l’edil d’Urbanisme, Davinia Calatayud, qui afig que la versatilitat del nou recinte permetrà que també es puguen celebrar en el mateix alguns actes públics.



Durant la seua visita a la instal·lació, la regidora va destacar que la reforma de les infraestructures esportives municipals continua sent en la present legislatura una de les nostres prioritats, atés que facilitar la pràctica de l’esport constituïx una manera d’apostar per la vida sana i de potenciar l’esforç i la perseverança.



En una actuació complementària i amb l’objecte de millorar tot el recinte del Poliesportiu Municipal, la brigada de jardineria i manteniment de l’Ajuntament d’Almussafes està realitzant diferents treballs paral·lels. ‘A més de la reconstrucció de les voreres que donen accés al nou frontó, estem ampliant tota la zona verda dels voltants i plantant noves espècies arbòries’, comenta Calatayud, qui a més es responsabilitza de la delegació de medi ambient.



L’Ajuntament d’Almussafes ja ha anunciat que dilluns que ve, 15 de juny, el Poliesportiu obrirà les seues portes al públic, per la qual cosa està previst que l’obra es recepcione en els pròxims dies. Amb aquesta intervenció, l’executiu local completa el projecte de rehabilitació integral del recinte esportiu, de 37 anys d’antiguitat, executat en diferents fases durant els últims anys.