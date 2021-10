Recta final en el disseny del nou Pla de Prevenció de Drogodependències de Paiporta 2022-2025

Print This Post

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) realitza les últimes accions participatives per a definir les polítiques futures de promoció de la salut i lluita contra les drogodependències

El disseny del Pla de Prevenció de Drogodependències 2022-2025 de Paiporta ha entrat en la seua recta final, amb les últimes accions abans que siga una realitat. Aquest pla succeeix al que s’ha executat entre 2017 i 2021, i que ha suposat la realització de més de 500 accions singulars en totes les franges d’edat per a promoure la salut i lluitar contra les drogodependències.



Ara, baix la coordinació de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut, s’està finalitzant la redacció del nou pla, després d’avaluar l’anterior. I entre aquestes accions hi ha tallers participatius, consultes comunitàries i també a persones joves, sobre les quals es treballa de manera prioritària en moltes de les accions.



El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha explicat que «el pla és una fulla de ruta de cara a enfocar les polítiques municipals de prevenció de conductes que ataquen directament a la salut i el benestar de la societat, especialment, de la gent jove, i estem molt agraïts a tots els col·lectius i a totes les persones que s’han implicat en la seua confecció».

«L’avaluació del pla anterior ha sigut molt positiva, s’han portat a terme centenars d’activitats per a combatre addiccions a substàncies i també les noves addiccions relacionades amb les TICs o amb el món del joc, per exemple, i el nostre objectiu ara és millorar encara més les polítiques municipals en aquest sentit», ha afegit Gadea.



En aquestes consultes i tallers, l’objectiu ha sigut conéixer de primera mà l’opinió de la ciutadania sobre les línies d’actuació a posar en marxa en el futur per a la millora de la promoció de la salut i la prevenció d’addiccions al municipi. En coordinació amb el Pla de Salut i el Pla d’Inclusió Social, s’ha consultat també a diferents associacions locals com la Llar de Jubilats, Creu Roja, Caritas, Associació de Bolilleres, InterAMPA, Aldis, el Grup Scout Gaia i l’associació d’alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA).



També s’ha convocat un grup de treball de joves, per a testar les seues preocupacions i plantejaments de cara a protegir-se front a les addiccions amb i sense substància. La seua manera particular d’interpretar i entendre el món ha enriquit molt l’essència del pla. Així mateix, també ha aportat informació molt valuosa la consulta comunitària portada a terme al mercat ambulant, on el veïnat va tindre l’oportunitat de debatre i aportar idees, aspectes clau i punts de millora de la política municipal de cara al Pla 2022-2025.



En poques setmanes, el Pla de Prevenció de Drogodependències 2022-2025 quedarà finalitzat i passarà tots els tràmits pertinents per a entrar en vigor, inclòs el seu pas pel ple municipal abans de finals d’any.