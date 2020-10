Recuperació de la normalitat del Pla Local de Cremes Agrícoles a partir del 17 d’octubre a Alzira

Print This Post

A partir del dissabte 17 d’octubre finalitzen les condicions especials de cremes d’estiu i es recupera la normalitat del Pla Local de Cremes Agrícoles.



Segons la Resolució de 10 d’abril de 2020, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Transició Ecològica informa que:



Des del pròxim dissabte 17 d’octubre es recuperaran les cremes d’hivern i amb això la plena normalitat del Pla de Cremes, per tant ja podran tramitar-se els permisos de crema agrícola com a notificacions de crema, tant en l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives com en les oficines de la Clau de l’Ajuntament d’Alzira, a excepció de les parcel·les urbanes de les urbanitzacions del Respirall, Santa Marina, el Racó i Sant Bernat i en els nuclis habitats de Valletes de Bru, Valletes de Gall, a causa de la seua perillositat.



S’informa que per a evitar els desplaçaments presencials per a obtindre estes notificacions, a partir del dia 14 d’octubre estarà habilitada la tramitació electrònica amb signatura digital, a través del web municipal www.alzira.es apartat “a un clic” opció “permís de cremes”. Es recorda que qui no dispose de signatura digital, pot aconseguir-la mitjançant la Clau.



Les cremes agrícoles d’hivern es realitzaran amb les següents condicions:



1. Només podran realitzar-se cremes de dilluns a dissabte, ambdós inclosos. Els diumenges i festius no es permetrà realitzar cremes.



2. Només es podran realitzar estes cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga 1. En alerta 2 i 3 o risc alt i extrem, els permisos de cremes se suspendran. La informació del nivell de preemergència davant el risc d’incendis forestals es troba disponible en la pàgina web http://www.112cv.gva.es/.



3. Mantindre l’horari d’estes cremes entre el trenc de l’alba i les 13.30 hores, moment en el qual la crema haurà d’estar totalment extingida.