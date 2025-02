Red.es convoca ajudes per a la xarxa d’oficines Acelera Pyme per un import de 30 M€

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals a partir del dia següent a la publicació al BOE.

Red.es, l’entitat pública adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, ha obert la convocatòria d’ajudes per a la creació de la xarxa d’Oficines Acelera Pyme.

Amb un pressupost total de 30 M€, finançat amb càrrec als fons FEDER del període 2021-2027, les ajudes cobriran fins al 80% del pressupost subvencionable. El mínim de l’ajuda sol·licitada serà de 300.000 € per projecte i el màxim de 410.000 €.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu incentivar la creació i consolidació d’Oficines Acelera Pyme, per impulsar l’adopció de les tecnologies per les empreses espanyoles, incloses les de nova creació, especialment les pimes, autònoms i emprenedors. A més, també fomenten el suport a l’emprenedoria digital en les seves diverses fases.

Les ajudes estan dins del programa Acelera Pyme de Red.es. Aquestes oficines ofereixen als usuaris espais físics i virtuals d’informació, formació i assessorament per accelerar la seva digitalització i millorar la seva competitivitat i creixement.

Qui pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes associacions professionals i empresarials, col·legis professionals i centres tecnològics i d’innovació que estiguin vàlidament constituïts a Espanya.

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals, a partir del dia següent a la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

Oficines Acelera Pyme

Actualment, la xarxa d’Oficines Acelera Pyme compta amb més de 120 punts d’atenció. Una trentena depenen de diferents associacions empresarials i col·legis professionals sota fons FEDER, mentre que la resta operen amb els fons Next Generation EU. Aproximadament 70 oficines són gestionades per la xarxa de Càmeres de Comerç i més de 20 es troben a l’àmbit rural, en municipis de menys de 20.000 habitants, amb la participació d’administracions locals.

Les Oficines Acelera Pyme realitzen tasques de generació, difusió i posada en valor de continguts sobre els avantatges de la digitalització a través de les TIC, oferint atenció personalitzada i remota, i organitzant jornades tècniques i tallers pràctics. A més, assessoren sobre la transformació digital, la resolució de dubtes en processos empresarials, i la captació de finançament públic i privat, fomentant també la creació de relacions entre els agents del ecosistema empresarial.

Per a més informació sobre les Oficines Acelera Pyme, visiteu www.acelerapyme.gob.es.