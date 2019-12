Redondo Vidrieras es fa amb el primer premi del XXX Concurs d’Aparadors de Sueca Campanya de Nadal 2019

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir a la vesprada el lliurament de premis del XXX Concurs de de Aparadors de Sueca Campanya de Nadal 2019. El primer premi d’esta edició va ser per a Redondo Vidrieras, el segon per a Floristeria Chirel, el tercer per a Flors Xúquer i el quart per a El Dot.



La Regidoria de Comerç, junt amb l’associació de comerciants Arrima’t, va convocar fa unes setmanes una nova edició d’este concurs, especial en tractar-se de la número 30, amb l’objectiu, una vegada més, de motivar als comerciants a decorar els seus aparadors nadalencs aplicant la creativitat, innovació i originalitat, a fi de fer de Sueca una ciutat atractiva comercialment, al mateix temps que propiciar la visita de ciutadans d’altres poblacions perquè realitzen les seues compres en els nostres comerços.



La regidora de Comerç, Manoli Egea, va agrair el treball de tots els participants i va remarcar “la dificultat que han tingut els membres del jurat (tres persones relacionades amb el món del disseny i les arts) en decidir els aparadors guanyadors”. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va voler felicitar a tots els participants també, als que no han obtingut premi, pel seu esforç i contribució al concurs, i als que sí l’han aconseguit. “El nostre agraïment també a la regidora de Comerç, pel seu treball incansable per a fomentar que els ciutadans de Sueca puguen realitzar les seues compres ací. Nosaltres continuarem treballant perquè este concurs tinga moltes més edicions i per a contribuir, a través de la il·luminació i altres accions de cara al pròxim any, al fet que la nostra ciutat siga cada vegada més atractiva per al comerç”. El president d’Arrima’t, Tony Landete, va agrair l’esforç dels comerços i va animar a incrementar la xifra de participants en l’edició de l’any que ve.



Els premis van ser de 1.200 euros, per al guanyador; 800 euros, per al segon; 500 euros, per al tercer; i 300 euros, per al quart. A tots ells se’ls va entregar, a més, un diploma.