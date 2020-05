Reflexions al voltant del valencià i la necessitat d’unir criteris

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El lingüista Leo Giménez ens ha apropat cap a una realitat de la nostra llengua, per una part l’AVL i per altra els criteris auspiciats per la Direcció General de Política Lingüística. El col·lectiu ‘Trellat.org’ al que ell pertany, promou un valencià genuí i més apropat a la parla.

Leo ha defensat l’autoritat de l’AVL per a establir la normativa i per a prescriure i prioritzar paraules, expressions i formes en esta llengua en tot el territori valencià.

Per altra banda ha criticat les dificultats imposades per la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià per poder aprovar un examen.

Passa el temps i després de trenta-sis anys de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, sembla que no caminem amb la coherència necessària.