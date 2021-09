Refresca’t Catarroja recupera els Moros i Cristians amb la representació de ‘Les Ambaixades’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El concert de OBK i l’homenatge a Camilo Sesto van completar el cap de setmana previ a un dels esdeveniments més esperats, el concert de Blas Cantó



Refresca’t 2021, la proposta d’oci de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catarroja, ha recuperat, en una certa forma, una de les celebracions amb major arrelament en el municipi, els Moros i Cristians. Ho ha fet en el seu segon cap de setmana de posada de llarg del programa amb la realització de l’espectacle de les Ambaixades. Al costat d’aquesta representació, els concerts de OBK, l’homenatge a Camilo Sesto o el concert de música festera, han completat un programa en el qual la joventut també ha pogut gaudir d’activitats preparades per a aquest públic.



“Poder tornar a veure al nostre carrer una cosa tan nostra com els Moros i Cristians és un motiu de felicitat. Cal agrair a Intercomparsa el gran esforç realitzat per a impulsar aquesta celebració amb les noves restriccions, gràcies al qual hem pogut gaudir d’una preciosa exposició en el TAC, la representació en gran de les Ambaixades i l’espectacular homenatge a la música festera que ens han brindat SM L’Artesana i la Unió Musical”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



Durant el cap de setmana també va haver-hi temps per a la memòria, amb la participació de OBK, el grup pop espanyol que va ser una de les grans referències dels anys 90 i que encara continua demostrant el seu potencial sobre els escenaris. Més vintage va ser l’homenatge a Camilo Sesto, una cita imprescindible a Catarroja que sempre es bolca amb la figura del gran artista alcoià. Finalment, com el passat cap de setmana les activitats juvenils van tornar a fer les delícies: l’Escape room Correterres i rocòdrom i tirolina. D’altra banda, l’Ajuntament va emetre pel seu canal de Youtube ‘Les Ambaixades’, un esdeveniment que està disponible en línia.



De cara al tercer cap de setmana anem cap a un dels esdeveniments més esperats, el concert de Blas Cantó que se celebrarà el divendres 24. El cantant ha alçat una gran expectació des que es va anunciar el seu espectacle en el calendari, per la qual cosa des de l’Ajuntament s’ha treballat per a ampliar l’aforament de l’Espai Clara Campoamor tot el possible atesa la normativa de la Conselleria de Sanitat.



Un altre plat fort serà la participació d’un dels grups del moment, Efecto Pasillo, que arribarà a Catarroja un dia després, el 25 de setembre. Aqueix mateix dissabte i també el diumenge serà el moment del Parc d’Oci per als més joves, una iniciativa que ja s’ha desenvolupat amb èxit en altres dates i que s’adapta a la nova normativa realitzant-la a l’aire lliure a l’entorn del Espai Clara Campoamor.