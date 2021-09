Connect on Linked in

Refresca’t Catarroja finalitza el seu primer cap de setmana amb grans espectacles i activitats per a la joventut

El concert de OBK i les tradicionals ‘Ambaixades’ són els dos plats forts del segon cap de setmana del programa d’oci, Refresca’t 2021



Refresca’t 2021, la proposta d’oci de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catarroja, ha arrancat aquest passat cap de setmana amb una gran expectació. Els espectacles i activitats, que havien sigut prèviament reservats mitjançant la web municipal, han fet les delícies de la ciutadania assistent que ha omplit l’aforament que, a causa de la situació actual, estava limitat.



“Estem molt satisfets per com s’han anat desenvolupant les primeres tres jornades del Refresca’t 2021, la qual cosa ens reafirma en l’aposta per una proposta d’oci alternativa i d’acord amb les actuals circumstàncies. Per al segon cap de setmana comptarem amb dos plats forts que segur que seran del gust de la ciutadania, barrejant la tradició i la cultura que ens aportarà l’espectacle de les Ambaixades, amb un grup de llegenda del pop a Espanya com és OBK que actuarà el divendres 17”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



Un dels actes més emocionants seran, segur, les Ambaixades que es representaran el dissabte 18. Després de l’aturada en la celebració dels Moros i Cristians en 2020, enguany s’ha volgut recuperar, dins dels actuals paràmetres de seguretat, part d’aquesta celebració que tant d’arrelament té a Catarroja. L’esdeveniment es realitzarà a les 19,30 hores en la Plaça Major, amb aforament limitat. La gran acollida ha esgotat les entrades gratuïtes, per això, la regidoria de Festes, ha habilitat una retransmissió per streaming que es podrà seguir des del canal de Youtube municipal. D’aquesta manera, ningú es perdrà aquest acte que tradicionalment congrega a centenars d’espectadors.



Completaran el programa d’aquest segon cap de setmana, les activitats juvenils que ja han fet les delícies durant els primers dies de Refresca’t: l’Escape room, Correterres i el rocòdrom i tirolina, que tindran lloc durant la matí i vesprada del dissabte en el pàrquing del Mundial 82. El mateix dia a les 22,30 hores en el Espai Clara Campoamor, la gira ‘Algo de mi’, el tribut dels músics al gran artista Camilo Sesto aterrarà a Catarroja. Finalment, el diumenge 19 a les 19,30 les bandes de música del municipi, SM L’Artesana i La Unió Musical, tancaran el cap de setmana amb un emotiu concert de música festera dels Moros i Cristians en la Plaça Major, evocant l’espectacular desfilada que tots els anys plena els carrers de la localitat.



Finalment, des de l’Ajuntament s’està treballant a reubicar en el calendari l’espectacle ‘Divinas’, que va haver de ser ajornat a causa de la pluja del passat dissabte 11 de setembre. Les persones que van reservar la seua localitat a través de la web rebran prompte informació sobre aquest tema.