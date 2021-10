Regidors i regidores de l’Alcúdia s’impliquen personalment amb La Palma

Connect on Linked in

Tots els membres del consistori Alcudià donaran les percepcions per assistència al plenari i a les comissions informatives del mes d’octubre als damnificats de La Palma

La decisió va sorgir en el transcurs del ple ordinari del mes d’octubre, celebrat anit, durant el debat de la proposta de resolució en suport als damnificats pel volcà de La Palma, que va ser aprovada per unanimitat. En el seu torn de paraula, el portaveu del PP, Juan Manuel Arnandis, va informar que els 4 regidors del grup Popular havien decidit cedir les percepcions que els corresponen este mes per assistència a les comissions informatives i al plenari, i va animar la resta dels grups a sumar-se a la iniciativa.

La resposta va ser immediata per part de PSPV i Compromís, prèvia consulta per part de l’alcalde, Andreu Salom, a l’interventor municipal, Lluís Correcher, qui va intervenir per a explicar com s’havia d’articular la donació per a poder fer l’ingrés directament des del consistori a un dels comptes oficials d’ajuda als damnificats de La Palma. Una acció solidària conjunta en què s’han implicat personalment totes les regidores i regidors de l’ajuntament alcudià.

Un plenari de consens

En el plenari d’octubre, la sintonia entre els tres grups municipals ha sigut total, Punt rere punt, tots s’han aprovat per unanimitat. En la part resolutiva, cal destacar l’aprovació inicial del Reglament de Govern Obert, format per 75 articles, 6 títols i 2 disposicions addicionals , que serà sotmés a informació pública durant 30 dies, amb publicació al BOP i taulers d’anuncis municipals, perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments. De no haver-ne cap, es donarà per aprovat definitivament sense necessitat de cap acord exprés del ple.

També van estar d’acord els tres grups en iniciar el procediment per al lliurament de la creu al mèrit policial amb distintiu blau a l’intendent en cap de la Policia Local de l’Alcúdia, Alfredo Borràs, per la publicació del llibre que consta com a biografia en l’IVASPE, “Las competencias municipales en materia de seguridad. Guia pràctica del IVASPE 2020”

A més, el plenari aprovà donar suport a la proposta conjunta de declaració del dia 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana, així com a la proposta, presentada per Compromís, en suport al Dia Contra la Violència de Gènere el 25 de Novembre, i a la proposta, presentada conjuntament pels tres grups, Per un finançament just 2021. Al ple es va expressar la voluntat per part de l’alcalde que el consistori facilite el desplaçament a la manifestació convocada el 20N a València, llogant autobusos per al veïnat alcudià que hi vulga participar.

Finalment, es va donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per als pagaments dels compromisos de l’ajuntament. En el tercer trimestre de 2021el període mitja de pagament a proveïdors ha sigut de 19,81 dies. S’observa una millora substancial en els darrers sis mesos, ja que en el primer trimestre era de 32,93 dies.