Reivindicacions, conscienciació i transport gratuït en la Setmana Europea de la Mobilitat de Xirivella

L’Ajuntament ha preparat un variat programa d’activitats del 18 al 25 de setembre

Xirivella celebra del 18 al 25 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat, que arrancarà aquest dissabte amb una doble jornada d’activitats. Al matí està prevista la Marxa Ciclista Reivindicativa per a reclamar una connexió segura i de fàcil accés amb la xarxa de carrils-bici de la ciutat de València. La marxa eixirà des de l’Ajuntament de Xirivella a les 10.30 hores i es dirigirà, creuant el pont sobre el nou llit del Túria, a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, on es llegirà un manifest. A aquesta iniciativa s’uniran també diversos col·lectius i ajuntaments confrontants.



“Aquesta reivindicació continua sent imprescindible. En un panorama de crisi climàtica no s’entén que la ciutadania de Xirivella no tinga alternativa sostenible per a arribar al Barri de la Llum o a València”, assegura *Karin *Jansen, regidora de Mobilitat de Xirivella, que sosté que és “molt important que diversos col·lectius vinguen a unir-se a aquesta reivindicació amb la qual volem sumar quantes més persones millor”. Enguany com a novetat, cada participant rebrà de regal un reflector per a la prevenció d’accidents.



El mateix dia 18 a la vesprada, en la plaça Gerardo Garcés, es realitzarà un Circuit de *Skate *Park i una fira de la mobilitat sostenible amb la presència de l’Associació Valenciana de Vehicles de Mobilitat Personal, així com animació a càrrec de *Clowmando per a visibilitzar els diferents tipus de transport personal i acostar als veïns la utilitat d’altres sistemes de mobilitat complementaris a la bicicleta. El mateix dia 18 a la vesprada, en la zona del *Centre *Jove hi haurà un circuit d’educació viària on s’informarà sobre el correcte ús dels vehicles de mobilitat personal per a circular amb seguretat i previndre sancions.



El dimecres serà el dia europeu sense cotxes, en el qual tota la xarxa *MetroBus tindrà el seu dia de portes obertes per a viatjar de manera gratuïta i il·limitada, enguany sense l’habitual repartiment d’invitacions per a reduir residus de paper en aquesta edició.



La Setmana Europea de la Mobilitat també té en compte els col·legis de Xirivella i del 20 al 24 de setembre se celebrarà el Concurs de dibuix escolar, que enguany té el lema “Per la teua salut, mou-te de manera sostenible”. Com a premi s’entregarà un patinet a cada col·legi en la categoria de tercer cicle i un altre per a la categoria de l’alumnat amb necessitats educatives especials.