Renaix l’associació de comerciants d’Alberic (ACUDIU) per a impulsar el teixit empresarial del municipi

El comerç local d’Alberic s’uneix baix una renovada associació, que ha presentat a l’Ajuntament la seua nova junta directiva i la imatge corporativa.

El Grup de Desenvolupament Econòmic d’Alberic (ACUDIU) torna a ser una realitat. L’associació, que en els últims anys havia reduït la seua activitat a mínims, torna a ressorgir amb una nova junta directiva, una renovada imatge corporativa i davant la important necessitat de dinamitzar el teixit comercial i industrial de la localitat, més si cap després d’una pandèmia que ha tornat a subratllar la importància del comerç de proximitat. Integrat, de moment, per al voltant de 60 comerços, el president, Javier Rubio, fixa entre els seus objectius defensar els interessos del sector; oferir assessorament integral; programar i activar campanyes de divulgació i publicitat; organitzar esdeveniments; actuar d’interlocutor entre l’administració i el sector; potenciar cursos de formació i canalitzar ajudes i subvencions públiques, a més de posar en valor la rellevància de la qualitat del comerç local.

El col·lectiu es va presentar a l’Ajuntament d’Alberic davant la presència de l’alcalde, Toño Carratalá; i la regidora de Comerç, Nuria Salom; i va aprofitar l’acte per a exposar el seu full de ruta, a més de posar en comú propostes que revitalitzen el comerç local. “Tenim moltes ganes de treballar. S’obri una etapa il·lusionant en la qual som conscients que és necessari implicar al màxim nombre de socis i que no hi haja cap negoci o Pyme, independentment de la seua activitat, que no forme part del grup”, assenyala Rubio, responsable d’ACUDIU. Per part seua, l’alcalde va destacar la plena convicció del consistori en el comerç local, per al qual ha organitzat nombroses campanyes de promoció i compta amb una fira anual que visiten milers de persones. “La revitalització d’ACUDIU és una magnífica notícia per a Alberic i confirma la bona sintonia que s’està vivint i que parla de treballar tots i totes en la mateixa direcció: en l’enfortiment del teixit empresarial i comercial de la nostra localitat per a benefici del veïnatge, que veu dinamitzar-se l’economia, crear llocs de treball i disposar d’un municipi cada vegada amb majors serveis”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá.

Al costat de Javier Rubio, estaran, entre altres, en este nou projecte Tony Landete, promotor i dinamitzador; Antonio Martínez com a vicepresident; Ramón Iborra com a secretari; María Trinidad Soler com a tresorera; i Siquem Fernández com a vocal. “El xicotet comerç és un pilar clau per al creixement social i la recuperació econòmica. És el que més atent està i més cuida als consumidors. Volem que els veïns i veïnes siguen conscients que generen riquesa i ocupació”, explica Landete. Entre els primers projectes en els quals estan treballant es troben la creació d’un directori comercial sectoritzat que arribe a tots els habitants, així com la instal·lació d’un distintiu de metacrilat a la porta de cada associat.