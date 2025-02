Renovació d’aigua i noves infraestructures a Castellar-l’Oliveral

Inversió Històrica per a Castellar-l’Oliveral: Renovació de l’Aigua i Noves Infraestructures

Millores Significatives: Aparcament i Enllumenat per a la Comunitat Fallera

L’Ajuntament de València ha invertit 1,6 milions d’euros en la renovació de la xarxa d’aigua potable de Castellar-l’Oliveral, una obra prioritària després de la riulada d’octubre.

L’alcaldessa María José Catalá, junt amb autoritats locals i associacions veïnals, ha visitat les obres, que abasten 1,5 km de canonades i es completaran en vuit mesos.

També s’ha inaugurat una nova zona d’aparcament pròxima al poliesportiu i al col·legi Rosa Llàcer, amb una inversió de 95.000 euros.

Este espai, molt esperat pels veïns i el col·lectiu faller, facilitarà la instal·lació d’una carpa per a la Falla l’Oliveral, la més nombrosa de València.

A més, s’ha anunciat una inversió de 166.000 euros per a reposar l’enllumenat en diverses zones de Castellar i un pla de 2 milions d’euros per a altres projectes: millora d’accessibilitat, reparació de la piscina, cobertura d’una séquia i construcció d’un mercat agroecològic amb fons Next Generation.