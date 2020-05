Reobrin els cementeris municipals de València i es flexibilitzen les limitacions en funerals i vetlatoris

Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha celebrat que s’incrementen les persones acompanyants permeses en funerals i vetlatoris per l’entrada de València en la Fase 1 de la desescalada.

A partir d’este dilluns les instal·lacions dels set cementeris municipals de València tornen a obrir amb normalitat i s’aplica l’atenuació de les delimitacions que hi havia durant la Fase 0 de la desescalada respecte a les persones que poden assistir als funerals o als vetlatoris, que també es recuperen amb l’entrada de la ciutat de València en la Fase 1 de la desescalada.



Les noves restriccions a partir d’este matí situen en 15 familiars o persones afins –més el ministre de culte si se sol·licita- les que poden assistir a inhumacions i cremacions en la nostra ciutat, mentre que les sales per al servici de vetla es tornen a obrir amb un aforament màxim de 10 persones en els espais tancats (arribant a 15 el límit en casos d’espais a l’aire lliure).



“Des de l’Ajuntament de València ja ens vàrem posar en contacte amb el Ministeri a través d’una carta amb què l’alcalde demanava flexibilitzar la restricció que impedia més de tres acompanyants en el moment del soterrar, per una qüestió d’humanitat; tot i que la resposta va ser negativa, ens satisfà que amb el pas a la Fase 1 ara sí es puga ampliar la xifra de persones que poden assistir als funerals i vetlatoris”, ha destacat el regidor de Cementeris i Servicis Funeraris de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon.



El regidor ha destacat el bon funcionament dels servicis funeraris durant els darrers dos mesos tot i l’increment dels servicis derivats per l’afecció de la pandèmia a la nostra ciutat i ha agraït “l’esforç de tot el personal municipal per continuar oferint un servici públic fonamental, que potser no està suficientment reconegut però que és necessari i implica una pressió psicològica considerable per a tots els treballadors i treballadores que han de conviure amb el dol diàriament”.