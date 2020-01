Repartició de la Carn de Guadassuar, espectacular Cavalcada

Print This Post

Guadassuar celebra la Repartició de la Carn amb la mirada en el cel

Un any més, i amb uns dies de retardament pel temporal Gloria, Guadassuar per fi ha celebrat la tradicional Cavalcada de la Repartició de la Carn

Una cavalcada organitzada pels Festers de Sant Vicent i Les Festeres de la Divina Aurora 2020, que en conjunt amb l’ajuntament han fet un esforç insuperable per aconseguir consolidar aquest dia que en els seus inicis era un dia de solidaritat entre els ciutadans del poble i un en dia s’ha convertit en un dia de germanor i festa

Centenars de persones van eixir al carrer, per tal d’arreplegar els tradicionals rotllets i prendre la mistela al temps de gaudir de cada pas de la cavalcada