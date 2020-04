Repartiment de mascaretes al personal treballador que viatja en transport públic

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent ha coordinat el repartiment de mascaretes en els punts d’utilització del transport públic, metro i parades d’autobús, per tal de garantir la protecció de les persones que s’han de desplaçar per anar al seu lloc de treball.



Una vegada finalitzat el període de paralització de l’activitat econòmica no essencial dins de l’estat d’alarma, hui s’han reincorporat als seus respectius llocs de treball nombroses persones que no poden portar endavant les seues tasques a través del teletreball. Una reincorporació que, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat, s’ha de donar amb la màxima protecció i garantía d’evitar el risc de contagi del COVID-19. És per això, que des de l’Ajuntament de Picassent, s’ha coordinat el repartiment de mascaretes per a totes aquelles persones que hagen d’utilitzar el transport públic per tal d’arribar al seua lloc de treball.



La Policia Local, la Guàrdia Civil, l’Agrupació Protecció Civil i voluntaris i voluntàries de Grup Jovenívol de la Parròquia de la Miraculosa es troben al llarg del dia de hui i de demà, dimecres, a l’estació de metro i baixadors de Picassent, així com també a les parades d’autobús per ta de garantir el subministre de mascaretes al veïnat que utilitza estos mitjans de transport per anar a treballar.



“Volem que els veïns i les veïnes de Picassent estiguen protegits de la millor manera possible de cara al risc de contagi en el seu trajecte d’anada i tornada al treball. Per això, seguint les indicacions també del Ministeri, estem repartint les mascaretes que ens han fet arribar des de Delegació de Govern. És molt important seguir contribuint a que el ritme de contagis continue baixant”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.