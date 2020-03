Repassem els detalls de la Mascletà de la Pirotècnia Crespo

Print This Post

Crespo torna a aconseguir l’èxit en la Catedral del Foc de València

Hui dimarts 10 de Març el torn de la Catedral del Foc ha estat per a la Pirotècnia Crespo d’Alzira

Crespo havia preparat una mascletà molt dinàmica, amb diferents seqüències combinades amb final colp de tro roig

Cent anys d’Història per a una pirotècnia que va ser inaugurada per Aureli Crespo Puig en 1920 i que va disparar per primera vegada en l’any 1989, fet que els converteix en una de les pirotècnies amb més tradició i constància de les Festes Josefines de València