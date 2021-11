Connect on Linked in

Aquestes rutes estan sent promocionades per l’Associació Empresarial Valenciana d’Agències de Viatge amb la col·laboració de diferents cases d’Espanya i altres assocaciacions nacionals

Representants de Cases d’Espanya a França i l’Associació Empresarial Valenciana d’Agències de Viatge han mostrat el seu interés pel Castell d’Alaquàs com a possible parada dins de les Rutes Europees Jaume I en les quals està treballant el col·lectiu. Es tracta d’un projecte que estableix tota una sèrie de rutes turístiques i culturals que tenen com a relat principal la vida del rei aragonés Jaume I el Conqueridor, des del seu naixement a Montpelllier (Occitània-França) fins a la seua mort (Alzira-València).

El passat divendres 19 de novembre es va celebrar una visita al monument històric a la qual van assistir l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el president de l’Associació Empresarial Valenciana d’Agències de Viatge, Miguel Jiménez i representats de la Casa d’Espanya a Montpellier, Associació Ball Regional Espanyol de Herault, Associació d’Agermanaments de Castelno le lez, Associació Pied Noirs Occitania i representants del Gremio de Artesanos de la metropol de Montpellier.

L’objectiu d’aquest projecte es donar a conéixer les rutes i els territoris que giren al voltant de la figura de Jaume I que inclou paisos com Espanya, França i Itàlia. Per aquest motiu es va realitzar la visita coneguda com a Fam Trip Herault en què a més de visitar Alaquàs, les persones representats van passar també per Castelló de la Plana, el Grau de Castelló, Penyíscola, Morella, Vall d’Uixò, Xàtiva, Alzira, Dènia, Gandia, Cullera, Manises i València.