Representants de l’àmbit agrari de diferents àrees es reuneixen a Godella

Connect on Linked in

La visita s’emmarca dins del projecte per a valorar i puntuar la candidatura de l’Horta com a espai candidat a Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)



L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i l’Alcalde de València, Joan Ribó, van realitzar una visita a “L’Horta de València” al costat de Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València, Rosa Pardo, Directora General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Miquel Jordà, de la Conselleria Agricultura, Marta Cimas, de Relacions Internacionals del Ministeri d’Agricultura i Tatiana Prades de Conflent, de la Federació Valenciana de Municipis i Provincies per a avaluar l’espai com a candidat a ser triat com a Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM), que s’emmarca dins la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura).



La visita va servir per a explorar in situ per una mostra d’àrees que il·lustren els cinc criteris de l’Horta com a espai candidat a SIPAM, combinant l’exploració de camp amb trobades amb els actors socials i institucionals públiques involucrats en el projecte i amb l’equip tècnic redactor de la proposta de candidatura a lloc SIPAM. A més es va realitzar un ràpid coneixement de la cultura local aplicada a l’agricultura sostenible, la agrobiodiversidad i les pràctiques de pesca i gastronomia.



El lloc candidat a SIPAM és el resultat d’una estructura històrica, basada en una xarxa de reg (séquies), camins rurals, alqueries, etc. que defineixen el seu patrimoni físic, un sistema agrícola, ric en cultius mediterranis, una cultura hidràulica representada per institucions d’ús de l’aigua com la Real Séquia de Montcada i el Tribunal de les Aigües, l’extensió del sistema cap al llac de l’Albufera, on l’arròs i la pesca artesanal contribueixen a un sistema viu i alhora vulnerable.



En particular, els criteris del SIPAM inclouen la comprensió del sistema de reg, el cultiu de l’arròs, la manera de vida dels pescadors en l’Albufera i àrees de biodiversitat, els mercats de proximitat i trobades amb la comunitat agrícola.