Representants de l’ONCE visiten el Museu de la Rajoleria per contribuir en la millora de la seua accessibilitat

En les pròximes setmanes l’ONCE facilitarà un informe amb les prioritats a atendre, així com altres qüestions per a valorar i estudiar

El Museu de la Rajoleria ha rebut la visita de representants de l’ONCE per analitzar i valorar l’accessibilitat d’aquest espai cultural tant a nivell visual com auditiu, físic, així com per a persones amb qualsevol classe de discapacitat.

Aquesta auditoria de l’ONCE forma part dels acords que s’han pres arran la Xarxa de Museus Etnològics Locals, que va consensuar realitzar un anàlisi de tots els museus de la xarxa, amb la col·laboració d’aquesta entitat social, per tal de detectar possibles deficiències en matèria d’accessibilitat.

“El Museu porta més de vint anys acostant la cultura i les expressions artístiques locals a tota la població. Des que va obrir les seues portes no ha deixat d’avançar en la millora de l’accessibilitat perquè totes les persones puguen gaudir de les seues col·leccions i exposicions. La trobada de hui amb l’ONCE és un pas més en eixa direcció i continuarem millorant amb aquest esperit inclusiu”, ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Entre les propostes que han compartit amb el personal tècnic del Museu destaca la col·locació de codis QR als panells expositius, acompanyats d’indicadors tàctils, per poder convertir l’explicació que contenen en un contingut que les persones que ho necessiten puguen seguir amb una audioguia. De la mateixa manera, també s’incorporaran codis QR als catàlegs de les col·leccions del Museu, que redirigiran a la seua pàgina web. Així mateix, els representants de l’ONCE també han donat indicacions quant a les dimensions per a la llegibilitat dels panells o l’alçaria més adequada a la que s’haurien de situar.

Pel que fa als aspectes positius que s’han ressaltat destaca la senyalització d’aquest espai, amb colors en contrast que faciliten el seguiment del recorregut a les persones amb deficiències visuals. Al llarg de les pròximes setmanes l’ONCE facilitarà el seu informe, amb les prioritats que ha d’atendre el Museu en matèria d’accessibilitat, així com altres qüestions per a valorar i estudiar de menor urgència.

La Regidoria de Cultura no ha deixat de treballar per avançar i millorar en l’accessibilitat del Museu. En el mes de març de l’any passat s’instal·laven tres pantalles d’alta resolució, amb un sistema d’informació integrat i amb subtítols en castellà i valencià. Igualment, l’accés a l’edifici, tant a la planta superior com a la inferior, està preparat per a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant una rampa i diversos passos inferiors directes a les sales.