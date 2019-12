Representants del Perelló i altres poblacions afectades pel Pla de la CV-500 entreguen davant la Conselleria la primera tanda d’al·legacions

Print This Post

Els regidors de l’Ajuntament del Perelló, Natividad Aguado i Óscar Torrado, junt a representants de comerços i hostaleria, així com d’associacions de veïns d’altres poblacions afectades, com ara el Perellonet, la Devesa i el Palmar, han acudit este matí a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a presentar la primera tanda d’al·legacions, unes 6.000, contra el projecte de reconversió de la CV-500 i el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), amb la intenció de suspendre’ls definitivament.



Una vegada allí, ha sigut impossible presentar-les totes pel fet que el procediment ha obligat a que foren únicament 9 en cada torn. Des de les 10.30 fins a les 14.00 hores, s’han aconseguit presentar finalment unes 1.000; per això, la intenció és acudir totes les setmanes fins a completar el lliurament, no sols de les 6.000 de la primera tanda, sinó de totes les que es continuen rebent a l’Ajuntament del Perelló fins al 7 de gener.