Requisen mitja tona de caragols preparats per a la venda il·legal a l’Alcúdia

Policia Local de l’Alcúdia i Seprona d’Alzira han intervingut els 500 kg de caragols en borses preparades per a la venda.

Les investigacions començaren gràcies a una informació veïnal.

La Policia local de l’Alcúdia va ser advertida, a través de la denúncia veïnal, d’una presumpta activitat il·legal d’emmagatzemament i venda de caragols a un baix del carrer Pablo Iglesias de l’Alcúdia.

Després de fer les oportunes verificacions sobre les informacions recollides, el cos municipal va posar en coneixement del Servei de Protecció de la natura de la Guàrdia Civil la possible activitat il·legal, i este matí s’ha dut a terme una actuació conjunta de la Policia Local de l’Alcúdia i el SEPRONA d’Alzira, que ha conclòs amb la confiscació de 500 quilos de caragols, envasats en borses de malla per a la seua venda, que estaven emmagatzemats a un baix sense cap permís sanitari ni d’activitat.

La persona implicada, un veí de l’Alcúdia de 49 anys, s’ha resistit a obrir la porta del local en un primer moment, però en insistir els cossos de seguretat ha obert i no ha posat cap resistència a la confiscació dels mol·luscs.

Per part dels cossos de seguretat continuaran fent-se les investigacions oportunes per conèixer quin és l’origen dels caragols i on estava destinada la seua venda.