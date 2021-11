Rescat d’una dona i dos gossos en un incendi a Manises

Print This Post

Els bombers del Consorci Provincial de València van intervenir prop de les 22 h de la nit del diumenge a un incendi declarat a un pis ubicat a un edifici de Manises, al carrer Traslación.

El foc hi va afectar inicialment el menjador, i posteriorment la resta de la casa. No es van enregistrar danys personals, encara que sí que es van haver de rescatar dos gossos que havien quedat atrapats per l’incendi en el pis i que van ser localitzats i rescatats en bon estat pels bombers.

D’altra banda, els bombers del Consorci van haver de rescatar també a una dona, que hi residia a un altre pis de les plantes superiors, ja que sa casa s’hi havia omplert de fum, per la qual cosa es va refugiar al balcó. Havia inhalat un poc de fum, i els bombers li van proporcionar equip de ventilació per traure-la de l’edifici i una vegada fora va ser atesa pels mitjans sanitaris.

Tres dotacions de bombers i vàries unitats de comandament van intervenir en l’extinció d’este incendi. Els treballs van finalitzar al voltant de les 23 h.