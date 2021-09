Rescat excursionista en el barranc de les Morteres, prop de la Font de la Parra en Carcaixent

Connect on Linked in

Una dona d’uns 50 anys ha patit un accident en el barranc de les Morteres, prop de la Font de la Parra en Carcaixent. Gràcies a l’avís al 112 la Policia Local de Carcaixent ha localitzat el lloc de l’acident i ha contactat amb membres de Protecció Civil coneixedors de la zona per poder guiar els equip de rescat al lloc de l’accident.



A primera vista s’ha evidenciat la impossibilitat de que la dona accidentada poguera eixir de la zona pels seus mitjans ja que patia fractures que li impossibilitaven moure’s, per la qual cosa s’ha avisat els bombers, els quals una vegada han contactat amb la dona han decidit avisar l’helicopter del Consorci per poder efectuar l’evacuació.



L’accident s’ha produït en una de les sendes que duen al Molló de Miramar, lloc freqüentat per excursionistes. En concret ha sigut una caiguda provocada per l’estat del terreny, amb pedra solta i molta humitat que ha fet relliscar a la dona. Ha sigut al voltant de les 9.30 i l’operatiu ha finalitzat quan l’helicopter de rescat ha dispositat la dona en l’helisup d’Alzira, des d’on una ambulancia l’ha traslladada al’hospital de la Ribera, on ha quedat ingresada i on se li practicarà una intervenció quirúrgica per atendre les fractures de tíbia i peroné que presentava.



El dispositiu coordinat per la Policia Local han participat bombers del parc d’Alzira, l’helicopte del Grup Especial de Rescat Aeri, Protecció Civil i membres del club excursionista de Carcaixent.