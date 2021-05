Resolució al congrés ccoo unió intercomarcal La Ribera-La Safor: Per una sanitat universal, pública i de qualitat

Connect on Linked in

La pandèmia ha ficat en evidència les deficiències del nostre Sistema Sanitari Públic. Falta de personal, d’equipaments, de materials, d’una industria que siga capaç de dotar de tots els instruments necessaris per a no tindre que dependre de la producció de tercers països.

Esta situació de crisi sanitària ha de servir per a millorar la Sanitat Pública perquè no podem continuar funcionant amb totes les deficiències detectades i sabent que és este Sistema Sanitari el que ha de cuidar de la nostra salut i benestar social i emocional.

Un Sistema Sanitari fort i de qualitat és la única garantia per a millorar la vida de les persones, assegurant que es posaran tots els mitjans necessaris per a dedicar-los a esta finalitat i eliminant la possibilitat de que empreses privades continuen realitzant negoci, a costa de la nostra salut.

Esta garantia ha de passar per derogar la Llei 15/1997 de 25 d’Abril, que ha estat permetent que la salut de les persones siga tractada com una oportunitat de negoci per a les grans empreses asseguradores, sense tenir en compte la qualitat de l’atenció que prestaven a la ciutadania, ni el control sobre les inversions que realitzaven en equipaments i personal.

Després d’haver revertit a la Gestió Directa de la Conselleria de Sanitat, el Departament de Salut de La Ribera, privatitzat en 1999, hem vist com la Conselleria de Sanitat ha tingut que incrementar la plantilla, encara que no suficientment, renovar equipaments i ampliar instal·lacions, per poder dignificar el servei sanitari que se donava a la població.

Ara que sembla que la Conselleria de Sanitat vol optar per revertir la privatització del Departament de Torrevieja, mitjançant una Empresa Pública, des de CCOO volem manifestar el més rotund desacord, davant d’esta proposta que continuarà deixant en mans externes la salut de la ciutadania de Torrevieja, que continuarà tenint una sanitat de segona categoria, atenent als criteris de la gestió de les empreses públiques, que ja s’ha demostrat sobradament que han sigut un fracàs de gestió.

Esta crisi econòmica derivada de la crisi sanitària, és necessari afrontar-la amb més inversió i més recursos públics, per enfortir tots els sectors de l’Administració, Dependència, Sanitat, Ensenyament…realitzant tots els canvis legislatius imprescindibles per potenciar-los i propiciant un canvi del model social, que tinga com objectiu una redistribució de la riquesa, més justa i entre totes les persones, en que la igualtat d’oportunitats estiga garantida per llei i no deixar a la voluntat del polític de torn.

Per tot açò, des de CCOO defensem una Sanitat Pública, que se gestione directament des de la Conselleria de Sanitat, sense privatitzacions ni empreses públiques, amb una Atenció Primària que siga l’eix vertebrador de la salut de les persones i una Salut Pública i Comunitària que tinga en compte que millorar la salut de les persones és fer uns entorns més saludables en el treball, en les escoles, en el barris…Impulsant una atenció a la dependència que fique al centre a les persones i que deixen de ser una oportunitat de negoci per a empreses sense escrúpols, que han demostrar durant la pandèmia que el seu objectiu és guanyar diners a costa del que siga.