Responsables de la pedrera Girtal de Corbera responen a les acusacions

Des de la Societat Pedreres i Àrids Llaurí responen a les reivindicacions dutes a terme per plataformes i associacions en favor del tancament de la pedrera ubicada al municipi.

Responsables de la pedrera Girtal de Corbera han respost a les reivindicacions del passat dissabte en la manifestació a la localitat pel tancament de la pedrera.

En concret, des de la Societat Pedreres i Àrids Llaurí defenen l’activitat que es du a terme a la pedrera de Corbera ja, que tal com defensen, s’han denegat il·legal i arbitràriament les llicències que per dret els corresponen.

Defensen, a més, l’activitat de restauració que s’està duent a terme en la pedrera. Per altra banda, han comentat les querelles interposades a l’alcalde del municipi Jordi Vicedo i a la secretaria Soledad Martínez.

Per altra banda, des de la Societat asseguren que hi ha desinformació i per aquest motiu volen fer una jornada de portes obertes perquè es puga conéixer la pedrera.

Per últim, destaquen, acceptaran les decisions que puguen aplegar per part d’un jutge.

Asseguren també que en setembre de 2017 l’actual alcalde Jordi Vicedo, va interposar a l’empresa, per a renovar la llicència, l’obligació d’acabar la restauració de la pedrera en març de 2019, exigint per a garantir aquesta obligació un aval de 600.000 euros. Una acció, relacionen, amb les pròximes eleccions municipals.