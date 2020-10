Responsables del Centre de Salut, Ajuntament i centres educatius de Sueca es reunixen per a tractar com afrontar la Covid-19 a les aules

Connect on Linked in

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit una reunió informativa, convocada pel Centre de Salut de Sueca, per a tractar la situació generada per la Covid-19 i com abordar-la en els centres educatius de la Zona Bàsica de Salut de Sueca, que comprén també les poblacions de Polinyà, Fortaleny, Benicull, Riola, Mareny de Barraquetes i El Perelló.

A la trobada han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; alcaldes i responsables de les àrees de Sanitat i Educació dels Ajuntaments inclosos en esta Zona Bàsica de Salut; responsables del tema Covid-19 designats en els centres educatius; referents del Departament de Salut de la Ribera; i responsables sanitaris del Centre de Salut i de Salut Pública. “Totes les persones convocades en esta reunió exercim d’interlocutors davant un possible cas positiu en un centre escolar. L’objectiu d’esta trobada és explicar, i posar en comú, els protocols i gestions que realitzem, així com exposar els dubtes i problemes que puguen sorgir en este inici del curs escolar. Realment, portem ja unes setmanes treballant conjuntament amb els centre escolars, però ha sigut ara quan hem convocat esta reunió per a compartir idees, dubtes, incidències… La finalitat és treballar tots en la mateixa direcció i conéixer el que s’ha de fer en les mateixes circumstàncies”, ha explicat el coordinador d’Infermeria del Centre de Salut de Sueca, José Ribera.



En la reunió, s’ha exposat un fluxograma de decisions i actuacions “que casa amb la normativa que tenen els centres educatius, Salut Pública i l’àmbit sanitari. Tot conflueix perquè parlem el mateix idioma. El fluxograma constitueix un compendi de totes les normatives per a gestionar-les i anar tots en la mateixa línia”, ha assenyalat Ribera.



El coordinador d’Infermeria ha aprofitat el moment per a tractar una altra qüestió que interessa a la ciutadania, com és la campanya de la grip que s’iniciarà el 13 d’octubre. Ribera ha volgut informar, i remarcar, que únicament es vacunarà a les persones susceptibles de rebre-la, com les majors de 65 anys o aquelles més joves que presenten problemes de salut. “Totes estes persones rebran una carta en la qual se’ls indicarà el dia i l’hora per a vindre a vacunar-se. Demanem a la resta que no acudisquen al Centre de Salut si no l’han rebuda. Més endavant, s’estudiarà la possibilitat de vacunar a persones sanes”.