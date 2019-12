Resposta de l’Alcaldessa de Benicull a la pujada de sou

Print This Post

Amparo Giner Alcaldessa de Benicull respon a la pujada de sou

La notícia votava en els mitjans de comunicació, l’Alcaldessa de Benicull s’apuja el sou un 31 per cent

Les veus s´han alçat immediatament a la notícia, però Giner ha volgut donar explicacions, i l’ha fet en exclusiva a Grup Televisió

Durant 18 mesos d’alcaldessa Amparo, percebia els 30 euros d’assistència al ple, quan l’Ajuntament va sanejar els seus comptes, es va proposar un sou de 850 euros per Amparo, i anys després i amb la dedicació exclusiva deixant de banda el treball original en l’Hospital que fins ara compaginava amb l’Alcaldia , la pujada suposara uns 400 euros de mes

Un sou més que digne per treball desenvolupat