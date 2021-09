Restablida la connexió ferroviària entre les estacions de l’Entroncament i Burjassot

Print This Post

Des de primera hora d’aquest matí, 13 de setembre, Metrovalencia ha restablit el servei ferroviari que uneix les estacions de metro de Burjassot i L’Entroncament. Una connexió que es va paralitzar el mes de juliol passat per a poder escometre la part de l’obra del soterrament en aquest tram de la Línia 1. Durant aquestes setmanes, el transport d’usuaris i usuàries entre totes dues estacions s’ha realitzat a través d’una flota d’autobusos que, a partir de hui mateix, deixen d’estar operatius per ja no ser necessari el seu servei.

La connexió restablida entre totes dues estacions millora de nou les freqüències horàries de circulació, les quals es poden consultar en la web de Metrovalencia.

Les obres del soterrament, amb un pressupost de 9,6 milions d’euros, segueixen el seu curs, les quals consisteixen a completar la connexió ferroviària de l’estació d’Entroncament amb el soterrament existent i amb la via en sentit Bétera. A més, es procedirà a la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades, que permetrà donar continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot a través del carrer València, mitjançant la retirada de la via existent, que quedarà fora de servei.