Restaurants i bars podran ampliar les seues terrasses per a compensar la reducció de l’aforament

Les comissions falleres rebran la setmana que ve les subvencions fins al 62,5% dels seus pressupostos després de la suspensió de les festes

L’Ajuntament dona via lliure a l’ampliació de les terrasses de l’hostaleria per a compensar les pèrdues per l’obligada aturada dels negocis i la vigent obligatorietat de reduir l’aforament com a mesura de seguretat per la pandèmia de Covid-19. Este mateix divendres, la Junta de Govern Local ha aprovat de manera efectiva que els bars i restaurants, i locals d’hostaleria en general, puguen ampliar de manera temporal les seues terrasses i les condicions i tràmits per a poder dur-ho a terme.



El vicealcalde, Sergi Campillo, ha explicat hui els detalls d’esta mesura, que s’ha impulsat en suport del teixit empresarial del sector de l’oci i de la restauració de la ciutat, que s’ha vist molt afectat per les mesures de confinament i les conseqüències de la desescalada per fases. Acompanyat per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, el vicealcalde ha explicat els acords adoptats hui per la Junta de Govern Local.



Les persones interessades podran sol·licitar l’increment de la superfície de les terrasses dels seus locals “amb caràcter temporal i excepcional, i respectant sempre la proporció del 50% entre taula i superfície disponible”. La tramitació de les sol·licituds s’efectuarà en les Juntes Municipals de Districte i, tal com ha subratllat el vicealcalde, es tracta d’autoritzacions “temporals i de caràcter excepcional, que quedaran sense efecte en el moment en què es permeta el 100% de l’ocupació”. A més, l’ocupació màxima permesa serà de deu persones per taula o agrupació de taules, havent d’existir com a mínim 2 metres de distància entre les taules o grups de taules. Quant als tendals fixos existents, no podran tancar més de dos costats.



La iniciativa és fruit de l’acord i el consens aconseguit entre la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, amb la Federació d’Hostaleria i la Federació d’Associacions de Veïns “ja que és molt important conjugar i garantir els drets de totes les parts i, al mateix temps, donar un valor d’oxigen a este sector, el de l’hostaleria, que ho ha passat i que ho està passant molt malament”, ha subratllat el vicealcalde.



Per això, la decisió de l’Equip de Govern va més enllà del que estableix l’Ordenança, i contempla també l’agilitació de la concessió de les autoritzacions. Si fins ara, ampliar una terrassa, per exemple, en una zona enjardinada requeria d’un informe previ del Servei Municipal de Jardins, a partir d’ara s’optarà per concedir de manera automàtica la petició alhora que s’informa dels requisits que s’exigeixen i, posteriorment, comprovar mitjançant inspecció per part dels tècnics municipals (Policia Local i Servei d’Inspecció) que estos requisits es compleixen. A més, des del Servei de Personal s’ha ampliat la dotació de funcionaris dedicats a resoldre i donar eixida a les peticions. Tot permetrà que els hostalers puguen posar en ús de manera immediata els espais ampliats de terrasses amb totes les garanties de seguretat.



Campillo ha destacat el suport i l’agilitat per part de l’Ajuntament a l’hora de donar resposta a les necessitats dels diferents sectors, en este cas l’hostaleria, que “encara que no és una subvenció directa, ja que esta és una altra línia que ha impulsat també el Govern Local, també es tracta d’una mesura que contribueix a reactivar l’economia.



SUBVENCIONS A LES FALLES PER VALOR DE 4,5 MILIONS



En este mateix sentit, el vicealcalde ha anunciat que a partir de la setmana que ve ja es faran efectius els pagaments de les subvencions a les comissions falleres del 62,5% dels seus costos, de manera que puguen fer front a les despeses compromeses amb els seus distribuïdors, i que, en termes totals, suposen un muntant de 4,5 milions d’euros. D’esta manera, l’Ajuntament dona suport a l’activitat i la continuïtat de l’àmbit faller en el seu conjunt (tot el sector productiu que es desenvolupa en el seu entorn: artistes fallers, floristes, indumentaristes, pirotècnia, carpes…). Com és conegut, l’Ajuntament subvencionava tradicionalment el 25% del cost dels monuments fallers, però després de la suspensió de les festes de Falles, es va aprovar que del 75% restant, que històricament havien assumit les comissions falleres, l’Ajuntament finançaria el 50%, és a dir, el 62,5% del cost total, amb l’objectiu que les comissions falleres pogueren complir amb els seus compromisos amb una sèrie d’empreses xicotetes a les quals l’equip de govern local ha volgut també ajudar.



Precisament, la setmana passada ja es va fer efectiu el pagament de les ajudes de l’Ajuntament a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació corresponents a l’exercici 2020, per un import total de 210.000 euros. Això suposa una subvenció de fins al 16% del cost, que les comissions ja tenen abonat en els seus comptes.



AUTONOMIA MUNICIPAL PER A L’ÚS DELS ROMANENTS



La Junta ha aprovat també una moció conjunta de l’alcalde i el regidor d’Hisenda en la qual es reclama de nou a l’Estat que els ajuntaments tinguen disponibilitat total sobre l’ús dels seus romanents de tresoreria. En ests moments, l’Estat ha permés que les entitats locals puguen dedicar un 20% dels seus romanents a la lluita contra la Covid-19, però des dels municipis es considera insuficient, i s’exigeix la capacitat per a disposar d’això sense tutela. El vicealcalde Campillo ha manifestat “el cansament dels ajuntaments de ser sempre el germà xicotet de les administracions públiques”, i ha denunciat “eixa tutela que exerceixen administracions incomplidores sobre els ajuntaments, que sí que compleixen les pautes de despesa i de sanejament pressupostari”, ha afirmat. A més, A més, la moció reclama també al Govern “que s’avance en la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l’estat de l’IVA de desembre de 2017 incorporat a 2018, i que l’Ajuntament de València ha deixat d’ingressar, per a poder destinar este import a aspectes relacionats directa o indirectament amb la pandèmia”. També es proposa que l’ús dels romanents no compute en l’anomenada ‘regla de la despesa’, i que es revise el còmput del període mitjà de pagament a proveïdors.



“BOJA PERSECUCIÓ”



Finalment, el vicealcalde s’ha referit a un assumpte “que pot semblar menor, però que suposa una despesa innecessària per a l’Ajuntament, i que ve derivat directament de la boja persecució del PP contra el Govern Municipal mitjançant les denúncies continuades als regidors, que té conseqüències sobre els diners públics”. Campillo ha explicat que és l’assumpte de les nombroses denúncies impulsades per un assessor del Grup Municipal Popular “que actualment forma part del Grup i l’actuació del qual el PP hem de suposar que assumeix, per tant, com a pròpia”, ha afirmat.



Es tracta d’un bon nombre de denúncies, ha continuat Campillo, que els tribunals han anat desestimant, però que suposen una despesa per a l’Ajuntament perquè, segons la doctrina del Tribunal Suprem, en tractar-se de demandes contra edils com a càrrecs públics, no de manera personal, ha d’assumir l’Ajuntament. De fet, així ha constat hui mateix en la Junta de Govern Local, després d’una denúncia al regidor Carlos Galiana.



“Voler esta ofensiva a qualsevol cost i voler fer creure el que no els costa diners als valencians, uns diners que estarien millor empleats a lluitar contra la Covid-19 i els seus efectes”, ha afirmat Sergi Campillo. El vicealcalde ha assegurat que el PP “hauria de demanar disculpes a tota la ciutadania per esta persecució obscena, injustificada i que té conseqüències econòmiques”.