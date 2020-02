“Resulta molt significatiu que, amb tot el que cal treballar per Sueca, la seua única preocupació siga tindre un despatx de partit”

Connect on Linked in

Compromís, grup majoritari de l’oposició a l’Ajuntament de Sueca, reclama ara l’espai que va negar en l’anterior legislatura als qui havia deixat fora del govern local: PSPV-PSOE, PP i Ciudadadanos. Els tres compartien un xicotet despatx fins que el govern de Compromís els va tirar argumentant falta d’espai. El despatx en qüestió va ser requerit per a treballadors de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL). Des d’aquell dia, cap regidor de l’oposició va poder disposar de cap taula en les dependències municipals.



Si en aquell moment la manca d’espai en l’edifici principal de l’Ajuntament era evident, la situació ha empitjorat en l’actualitat, ja que el nou govern local ha contractat temporalment a cinc tècnics ADL amb la finalitat d’incrementar les possibilitats de formació i l’accés al món laboral de les persones desocupades, entre altres tasques assignades. Dels cinc treballadors contractats, quatre realitzen les seues funcions a l’Ajuntament de Sueca i, el cinqué, als ajuntaments del Perelló i Mareny de Barraquetes.



“Resulta molt sorprenent, al mateix temps que inquietant, que amb tot el que cal treballar i lluitar per millorar el nostre municipi, la principal preocupació de Compromís siga tindre un despatx de partit. Això diu molt del nivell d’oposició que està desenvolupant”, ha afirmat l’alcalde, Dimas Vázquez.



El grup majoritari en l’oposició de l’Ajuntament de Sueca va presentar una pregunta en el passat Ple de novembre, apel·lant a l’article 31 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat al novembre de 2012, amb el vot favorable de Pilar Moncho, regidora de Compromís. L’esmentat article és molt clar. En el seu primer paràgraf diu: “L’Ajuntament, dins de les possibilitats funcionals de l’organització administrativa, posarà a la disposició dels grups municipals locals i mitjans materials suficients per al compliment de les seues finalitats”. El mateix articulat conté la resposta a la pregunta que van realitzar; i molt bé que ho saben si en quatre anys van ser incapaços de facilitar un despatx (encara que fora compartit per tres grups!). Esta circumstància va ser recordada des de l’Alcaldia i, per a més detalls, se’ls van explicar les limitacions d’espai que hi ha en l’edifici consistorial en l’actualitat, les quals s’han complicat, almenys durant l’any pròxim, amb la incorporació a treballar de personal jove a través d’un Pla d’Ocupació.



Davant eixa circumstància, l’alcalde els va suggerir que utilitzaren la seu del seu partit, que es troba a 40 metres de l’Ajuntament, com ja va fer durant els últims quatre anys el seu partit (PSPV-PSOE) en la mateixa seu que es troba a uns 70 metres de l’edifici consistorial.



Tot i això, l’esmentat article 31 del Reglament Orgànic Municipal, autoritza a tots els grups representats en el Consistori a “fer ús dels locals municipals per a celebrar reunions o sessions de treball amb les associacions i entitats ciutadanes” i al fet que “l’alcalde o regidor en qui delegue, establirà el règim concret d’utilització de locals municipals, sense que puguen coincidir en el mateix edifici amb sessions del Ple o de la Junta de Govern Local”.



Siga com siga, com també se’ls ha explicat, des del nou govern local estan estudiant la manera de resoldre esta situació.