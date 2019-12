Resum partit Alcudia-Enguera

Connect on Linked in

Partit Alcudia – Enguera la cosa no es com comença….

En el partit avançat a divendres se citaven als Arcs dos conjunts que volien millorar les seues prestacions respecte al cap de setmana anterior. El conjunt local venia de caure en la seua visita a Xàbia i arribava nové amb 18 punts, mentre que els de enguera van empatar en el seu camp

Arrancava el partit i el feia amb una primera meitat tranquila, sense un dominador clar de l’encontre

. Les batalles individuals i les interrupcions es van emportar tot el protagonisme en el primer acte, sense veure clares ocasions per part de cap equip. el partit arrivaba al descans amb el marcador inicial sense grans jugades



Després del pas per vestuaris el partit donava la volta totalment, ja que va ser en aquesta meitat del partit on anava a ocórrer tot.

el conjunt local s’avançava en el marcador. Un córner en el qual el porter Fran no va saber buidar era aprofitat per Ródenes per a rematar a boca de canó i posar als de Richi Gisbert en avantatge. El matiner gol local no va afectar els visitants, els qui van tractar de refer-se del colp per a emportar-se una cosa positiva dels Arcs

Una falta lateral botada per David Perales era rematada en primera instància per Raúl Tanque i en segona per Cristian Coca, qui veia com el porter repel·lia el seu tret però el cuir li queia de nou al seu company Raúl per a aconseguir l’empat.

Amb temps per davant, tots dos volien guanyar. Els locals van avançar línies i això va propiciar que els visitants se sentiren molt còmodes al contraatac i tingueren dues clares ocasions per a assaltar Els Arcs

Pero finalment el marcador no es va moure



Després de les taules en el marcador, la UE L’Alcúdia finalitza momentàniament la jornada novens amb 19 punts, visitant la pròxima jornada a la SD Sueca