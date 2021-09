‘ReThink Alfafar’ premia tres projectes de polítiques públiques orientades a la joventut

Print This Post

El projecte de formació ‘ReThink Alfafar’ busca crear un viver de polítiques públiques desenvolupades per l’alumnat del Grau en Ciències Polítiques de la Universitat CEU Cardenal Herrera.



Els tres projectes seleccionats en ‘ReThink Alfafar’ proposen actuacions en els àmbits d’activitats socioculturals per a joves, creació d’espais esportius i foment de la participació ciutadana en l’àmbit escolar.



En l’acte de lliurament de diplomes, l’alumnat també ha pogut realitzar un simulacre de ple municipal, enfrontant posicions al voltant d’un tema de debat.

L’Ajuntament d’Alfafar i la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han desenvolupat el projecte de formació ‘ReThink Alfafar’ orientat a l’alumnat del Grau de Ciències Polítiques. A través d’aquesta col·laboració, s’ha creat un viver de polítiques públiques d’àmbit local, de les quals s’han seleccionat tres propostes per a estudiar per a la seua implementació a Alfafar.

L’alumnat que ha desenvolupat aquestes propostes va rebre un diploma acreditatiu en un acte en el saló de plens de l’ajuntament d’Alfafar, on els van acompanyar Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar; Blanca Nicasio, coordinadora del Grau en Ciències Polítiques de la CEU UCH; Raquel Vidal, regidora d’Educació, i Eduardo Grau, regidor de Comunicació.

A més del lliurament de reconeixements, l’alumnat de Ciències Polítiques ha pogut gaudir d’un simulacre de ple municipal, en el qual han enfrontat posicions sobre temes d’actualitat com la situació actual de la joventut en la Comunitat Valenciana o la millora del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquesta edició el jurat de l’Ajuntament d’Alfafar ha seleccionat tres propostes guanyadores, els projectes de les quals giren al voltant de la joventut: AlfafART, com a foment de les activitats socioculturals per a joves; instal·lació d’un parc de parkour, com a promoció de l’activitat esportiva saludable; i curs en participació ciutadana i sensibilització infantojuvenil, amb l’objectiu d’augmentar el compromís social de la joventut i la seua participació ciutadana a través de les escoles.

Per part de la CEU UCH, aquest projecte suposa un pas més en el compromís del claustre de Ciències Polítiques per acostar als futurs politòlegs a la realitat laboral, a través de projectes i desafiaments motivadors, estretament connectats amb el seu pròxim exercici professional, “per la qual cosa totes dues institucions ja treballen en la posada en marxa de la segona edició del projecte”, afirma Blanca Nicasio.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta per la innovació en polítiques públiques mitjançant la col·laboració amb diferents universitats per a afavorir la incorporació al món laboral de l’alumnat a través d’aquesta mena d’accions.