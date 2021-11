Retirem del medi natural sis tortugues exòtiques i invasores

Connect on Linked in

En la cinquena edició del Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró a Almansa (Albacete, Castella-La Manxa), companys d’AE-Agró La Costera i voluntaris locals han realitzat una nova prospecció de tortugues al pantà d’Almansa. Enguany en esta massa d’aigua artificial només hem localitzat espècies invasores, concretament sis tortugues de florida que van ser retirades del medi natural. Encara que la nostra experiència ens fa pensar que el nombre d’exemplars que en realitat hi ha en la zona és superior als capturats.

El seguiment i cens de tortugues 2021 del projecte Emys d’AE-Agró a Almansa s’ha dut a terme durant els mesos de setembre, octubre i novembre per a evitar així possibles molèsties a les diferents espècies d’aus que nidifiquen en el pantà.

En concret, per a realitzar esta iniciativa de ciència ciutadana un any més, des de l’11 de setembre fins al 8 de novembre vam instal·lar sis trampes flotants amb esquer, que companys del col·lectiu comarcal d’AE-Agró La Costera i voluntaris locals van revisar en set ocasions. El resultat d’este cens va ser la captura de tres Trachemys scripta i d’altres tres, probablement integrades, entre esta espècie i T. scripta elegans, que es retiraren del medi natural.

En el cas del pantà d’Almansa, podem concloure que està habitat per tortugues exòtiques des de fa molts anys. De fet enguany hem trobat exemplars tant adults, mascles o femelles com juvenils que, molt probablement han nascut ja al pantà. La nostra experiència ens fa pensar que el nombre d’exemplars és superior als censats fins ara.

A més a més de les sis tortugues de florida, hem capturat i retirat del medi natural 3 black-bass o perques americanes (Micropterus salmoides), 22 peixos sol (Lepomis gibbosus), 5 carpes (Cyprinus carpio), 1 llúç de riu i 13 carrancs rojos americans (Procambarus clarkii). Fent un total de 50 espècies invasores diferents.

Finalment destacar que enguany les tasques de cens han estat acompanyades per la retirada del fem que hi havia a la zona d’estudi. També volem ressaltar que realitzàrem una entrevista per a la televisió local amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de no alliberar espècies exòtiques.

Des d’AE-Agró volem agrair l’ajuda d’Alfonso Baeza, Antonio Guillen, en col·laboració amb el programa Alma Amphibia, Joaquín García Sáez i Alfredo Martínez González. Especialment, la de Santiago Gasset Peinado, coordinador del projecte a Castella-La Manxa.

A més a més d’Almansa, enguany el Projecte Emys ha realitzat el cens de tortugues autòctones del Riu Magre al seu pas pel Marquesat, la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell, els Ullals de Senillera d’Albalat de la Ribera, el Tancat de la Pipa (Parc Natural de l’Albufera), la Llacuna del Samaruc d’Algemesí, la Marjal d’Almenara, el Riu Albaida al seu pas per Xàtiva, el Pont Sec del Barranc del Carraixet i el Barranc de l’Horteta de Torrent.