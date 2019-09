Reunió alcalde Joan Ribó amb CERMI

Connect on Linked in

VALENCIA 2019-09-13 Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, rep el president de CERMI-Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, Luis Vañó,

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, s’ha reunit este matí amb el president del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Vañó. Amb ell, l’alcalde ha analitzat “els reptes que la ciutat de València té per davant per tal de ser plenament inclusiva amb tota la diversitat de capacitats que tenim totes les persones”. En la trobada, a més, s’ha abordat les vies de col·laboració en l’organització de la Convenció estatal de persones amb Discapacitat: “considere fonamental per a la ciutat de València la creació d’un Consell local de la discapacitat i d’una figura que actue com defensora de les persones amb discapacitat, així com de la manera de garantir la plena accessibilitat, tant en l’àmbit de les diverses capacitats físiques com intel·lectuals”, ha dit Joan Ribó.