Reunió amb el Secretari autonòmic d’Educació per accelerar la contractació de les prefabricades del CEIP Sant Ignasi de Loiola D de Picassent

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, i la regidora d’Educació, Belén Bernat, s’han reunit amb el Secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, davant la situació de, a l’igual que ha ocorregut en Faura i Gandia, haver-se quedat deserta la licitació de les aules prefabricades del CEIP Sant Ignasi de Loiola, les quals, albergaran l’alumnat de l’escola mentre duren les obres de reforma integral de l’edifici. Una actuació, emmarcada dins el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, i que està previst el seu inici per al proper mes de setembre.



Tant l’alcaldessa com la regidora insistiren al Secretari autonòmic en la urgència de convocar una nova mesa de contractació a falta de tan sols un mes per a l’inici de les classes. Al finalitzar la reunió, totes dues es mostraren satisfetes davant el compromís adquirit per Miquel Soler d’accelerar tot el que es puga este procés.