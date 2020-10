Reunió amb l’Associació de Comerç Local per a replantejar estratègies de promoció adaptades a la nova situació provocada pel Covid-19

La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, planifica amb l’entitat futures campanyes, com la de Nadal, i accions formatives per a fer front a la crisi

La regidora d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta, Beatriz Jiménez, s’ha reunit amb la junta directiva de l’Associació de Comerç Local per a replantejar de manera conjunta estratègies de promoció dels negocis de proximitat en el context de la crisi provocada pel coronavirus Covid-19. Entre els assumptes sobre la taula, s’han planificat les pròximes accions, com és la campanya de Nadal, i la manera d’adaptar-la a les noves mesures de seguretat sanitària. En aquest sentit, Jiménez ha avançat que s’hauran de suspendre algunes activitats i adaptar-ne altres, però es compensarà amb accions alternatives per a promoure el consum en un sector que enforteix com cap altre l’economia local.

A més, la regidora d’Economia ha informat sobre les ajudes a comerços i treballadores i treballadors autònoms, que començaran a pagar-se en breu, i per als quals l’equip de govern va reservar en el seu moment 350.000 euros, en un esforç econòmic sense precedents en la història de Paiporta.

L’Ajuntament, a més, s’ha compromés a facilitar activitats formatives i tallers per a comerços, autònoms i autònomes, tant per a expandir els seus negocis com per a adaptar-los a la realitat post-coronavirus. Aquestes accions es materialitzaran en el pressupost municipal per a 2021, sobre el qual ja s’està treballant, i on s’incrementarà la partida destinada a les ajudes als negocis locals.

Per a Jiménez, “aquesta situació tan complicada ens ha demostrat que hem de col·laborar i no competir, i això també és aplicable a la manera de treballar, per això des de l’àrea d’Economia, Ocupació i Comerç, estem portant endavant iniciatives transversals, junt a altres àrees, que ens ajuden a incidir en la importància del comerç local des de diferents àmbits”.

D’altra banda, la regidora d’Economia es va reunir també la setmana passada amb representants de l’Associació de Polígons Industrials de Paiporta (APIP) per a fer una anàlisi conjunta de la situació econòmica derivada de la pandèmia, i com aquesta afecta a l’activitat industrial de la localitat. Beatriz Jiménez els va informar, a més, de les pròximes actuacions que es portaran a terme als tres polígons de la localitat, amb millores en enllumenat, accessibilitat i seguretat.