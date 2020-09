Reunió de coordinació amb el centre de salut i carta a la conselleria de Sanitat per a que es millore l’atenció a la ciutadania en Paiporta

L’Ajuntament de Paiporta ha acollit dies enrere la reunió de coordinació de l’alcaldessa de la localitat, Isabel Martín, i el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa Gadea, amb el coordinador del centre de salut del poble. En la trobada, han analitzat la situació sanitària actual a Paiporta i han repassat els protocols d’actuació davant de la pandèmia, amb especial atenció a l’inici del curs escolar.

A més, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha informat al coordinador del centre de salut que ha enviat una carta a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, reclamant-li millores en l’atenció telefònica i la instal·lació de tendals o altres tipus d’equipaments per a protegir els pacients que fan cua de les inclemències meteorològiques.

Personal de la conselleria es va desplaçar a Paiporta i es va comprometre a trobar una solució el passat mes de juliol, però fins ara no s’ha actuat. La competència sobre la infraestructura del centre de salut de Paiporta és de la conselleria de Sanitat. L’Ajuntament ha oferit solucions temporals però la reclamació a través de la carta és la cerca d’una solució definitiva, donat que la pandèmia obliga als i les pacients a esperar fora del centre, amb la incomoditat que això suposa en cas de calor o pluja.

Igualment, l’Ajuntament s’ha compromés a oferir al centre de salut espais municipals alternatius i segurs per a portar a terme la campanya de vacuncació de la grip d’enguany, amb l’objectiu d’evitar riscos de contagi de coronavirus.

“En la situació actual, sabem que allò més prudent és mantindre l’atenció telefònica i recuperar a poc a poc i amb l’acord dels experts l’atenció presencial, i sabem també el gran esforç que s’està fent des de la conselleria amb tota aquesta alerta sanitària, però s’ha d’intentar millorar l’atenció telefònica”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín. La dirigent paiportina ha animat també a la ciutadania a fer ús de l’aplicació mòbil GVA Salut, on es pot demanar cita prèvia telefònica sense haver de telefonar a unes línies que, en moltes ocasions, estan saturades.

El regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa Gadea, ha agraït el clima de col·laboració i comunicació fluïda i diària amb el centre de salut, “fonamental per a coordinar actuacions conjuntes”. Gadea ha recordat els consells de les autoritats sanitàries per a evitar l’expansió dels contagis, com són l’ús de la mascareta, la cura en la higiene de mans i la distància de seguretat. “La ciutadania ha de prendre consciència de la responsabilitat que totes i tots i cadascun de nosaltres tenim en frenar el virus”, ha conclòs Gadea.

Des que es va declarar l’alerta sanitària al mes de març, i després de totes les fases que s’han travessat, el contacte entre el centre de salut i l’Ajuntament ha sigut continu i fluït. La comunicació i la coordinació continuaran en les pròximes setmanes, amb especial atenció a la tornada a l’escola de milers de xiquetes i xiquets.

