Reunió de coordinació entre Benestar Social i el Centre de Salut de Paiporta

El regidor, Rafa Gadea, valora la trobada com “molt profitosa” i constata la “bona disposició dels responsables del centre en el funcionament del Consell Municipal de Salut”





L’equip de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta i els i les responsables del Centre de Salut de la localitat han mantingut recentment una reunió per tal de millorar la coordinació en les nombroses matèries i recursos que comparteixen ambdós entitats. A la trobada han assistit, de banda de l’Ajuntament, el regidor, Rafa Gadea, el coordinador de l’àrea, la coordinadora de l’equip de família i menors i psicòloga de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), mentre que pel Centre de Salut han participat els coordinadors del propi centre i el d’Infermeria, a més del treballador social.



Ha sigut una reunió molt profitosa en la qual hem tractat diferents temes d’interés comú i hem constatat la bona disposició dels responsables del Centre de Salut a col·laborar en el bon funcionament del Consell Municipal de Salut i en totes aquelles iniciatives de l’Ajuntament orientades a la millora de la salut de la ciutadania de Paiporta”, ha explicat el regidor, Rafa Gadea.



La reunió tenia com a objectius principals el coneixement personal entre els i les responsables, així com donar a conéixer els respectius recursos i activitats que es plantegen des de les dos parts. A més, s’han posat sobre la taula diferents temes d’interés comú per a desenvolupar-los al llarg dels pròxims mesos, com són el projecte ACTIVA de promoció de la mobilitat de la gent major, informar al Centre de Salut sobre els recursos associatius que puguen ser d’interés de pacients per a la seua derivació, a més de les activitats promogudes per la UPCCA en el sentit de previndre les conductes addictives, especialment, entre la gent jove paiportina.



A més, també s’ha abordat la possibilitat de col·laborar amb el sector farmacèutic per tal de facilitar la gestió dels medicaments dels pacients crònics majors i la comunicació de dades estadístiques de prevalença de determinades malalties en la població com a contribució al diagnòstic de salut de Paiporta.



Altra de les necessitats plantejades per ambdues parts ha sigut la promoció de l’associacionisme entre les persones que pateixen malalties mentals i les seues famílies amb la finalitat de treballar conjuntament en la millora de la seua situació, la promoció conjunta de la presència de la figura de la infermera o l’infermer escolar, i la necessitat del reforç del servei de Protecció Civil per a l’acompanyament a malalts a les vesprades.



