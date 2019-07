Reunió de la Junta Local de Seguretat de l’Alcúdia

Print This Post

Este matí ha tingut lloc la reunió dels principals responsables de la seguretat a la localitat de l’Alcúdia. L’acte ha comptat amb la presència de Rubén Grau, com a regidor de Personal i representant de l’alcaldia ; Alfredo Borràs, Inspector Jefe de la Policia Local; Guilllem Bohigues, com a regidor d’Igualtat; Jose Roberto Gonzalez, Subdelegat de Govern de la provincia de València; Carla Mercé Torrella, Coordinadora de la Unitat de Violencia Contra la Dona; un Subinspector de la Policia Nacional en la Generalitat; i Daniel Perez, Comandant de la Guardia Civil de Carlet.



En primer lloc s’ha tractat el tema del VioGen (programa de violència de gènere), en el qual s’ha exposat que les dades relacionades amb les víctimes de la violència masclista es mantenen relativament estables, degut a que han augmentat les víctimes de nacionalitat espanyola mentre que han disminuit els casos de víctimes estrangeres. També s’han presentat els protocols a seguir en cas de produir-se una agressió, i per últim s’ha parlat de les senyalitzacions a les entrades del poble que acrediten a l’Alcúdia com a municipi protegit contra la violència de gènere.



Per altra banda els diferents cossos de seguretat de l’Estat han mostrat les distintes propostes de coordinació per a l’esdeveniment del Cotif, on destaca l’absència d’incidències durant els últims 9 anys de torneig.



Finalment s’han abordat les diferents mesures relacionades amb les festes patronals de l’Alcúdia. Durant la semana de festivitat s’implementarà un Punt Violeta que tindrà una llavor informativa especialitzada en violència sexual on les persones afectades trobaran un punt de recolzament per a solucionar qualsevol problema de violència de gènere.



En conclusió i segons les dades contrastades pels assistens a la reunió l’índex de delinqüència a l’Alcúdia s’han disminuit en un 25%.