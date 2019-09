Reunió de treball a la Conselleria d’Educació per a avançar en el Pla Edificant a Paiporta

Connect on Linked in

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, s’han reunit aquest dimarts amb el Director General d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, a la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per tal d’avançar les gestions de la implantació del Pla Edificant a la localitat. A la trobada també ha assistit el director de l’IES La Sénia, Vicent Tatay.



Dins d’aquest pla de construcció d’infraestructures educatives en què col·laboren la Generalitat Valenciana i els ajuntaments, a Paiporta hi ha previstes actuacions tant a l’IES La Sénia com al CEIP Jaume I i al CEIP L’Horta. Les parts implicades en la reunió han adquirit el compromís d’avançar en aquestes actuacions. Així, al CEIP Jaume I s’invertiran 1,5 milions d’euros per tal de millorar l’accessibilitat, la seguretat i la fuesteria interior, lavabos, climatització, ventilació, instal·lació elèctrica i impermeabilització de la coberta. Les obres s’iniciaran en pocs mesos.

D’altra banda, altra actuació dins del Pla Edificant és la renovació de l’IES La Sénia, l’abast de la qual es concretarà en les pròximes setmanes. La conselleria ha d’emetre un informe sobre la memòria valorada elaborada per l’Ajuntament de Paiporta. En la reunió també s’ha tornat a abordar la necessitat de construir un nou col·legi d’infantil i primària a Paiporta.