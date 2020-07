Reunió d’Educació amb els centres docents de Paiporta per tractar l’inici del nou curs escolar

Print This Post

El regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, ha mantingut aquesta setmana una reunió amb els equips directius del col·legis i instituts de Paiporta per tal de concretar les mesures front a la Covid-19 de cara a l’inici del pròxim curs escolar.

A més d’escoltar les necessitats dels centres quant a instal·lacions, recursos i suport de la regidoria, la reunió ha tractat els protocols de protecció i seguretat sanitària per a menors i personal treballador. La Regidoria d’Educació porta setmanes treballant en la preparació del nou curs escolar, plasmat en accions com el condicionament dels centres educatius a la nova realitat sociosanitària. Entre les mesures de protecció i prevenció destaca la instal·lació de fins a 15 mampares protectores als centres, així com altres millores i actuacions de manteniment i adequació dels centres públics a la nova normalitat.

“El pròxim curs la salut estarà al centre de totes les prioritats a les escoles i instituts paiportins. Per això, aplicarem la màxima de la prevenció i seguiment dels protocols que marquen les autoritats sanitàries en totes les accions educatives”, ha expressat Sánchez. La ràtio d’alumnes per aula o l’estudi d’opcions per ampliar les sales dedicades a menjadors han estat altres de les qüestions abordades.

Sánchez va aprofitar la reunió per a donar la benvinguda a aquestes trobades al nou director de l’IES La Sénia, Lluís Sanchis, que substitueix al capdavant del centre a Vicente Tatay després de quatre anys a la seua direcció.

Així mateix, el regidor d’Educació continua treballant i mantenint trobades amb les AMPEs de la localitat per avaluar i gestionar les necessitats de les famílies a partir del començament de l’any escolar. El curs 2020-2021 donarà inici en tots els cicles educatius (Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat) dilluns 7 de setembre.