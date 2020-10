Reunió en l’alcaldia per acordar el reforç de la vigilància en el compliment de la normativa sanitària a Picassent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, junt al regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, s’han reunit amb els inspectors de la Policia Local per tal d’abordar la situació actual que viu el municipi degut a l’augment gradual dels contagis de Covid19.

Durant la reunió s’ha acordat reforçar les tasques de conscienciació social i vigilància del compliment de la normativa sanitària en el carrer, com és l’ús obligatori de la mascareta i mantindre la distància social.

“Estem en una fase en la que observem que la gent ha baixat un poc la guàrdia pel que fa al respecte de les normes. Això fa que que els casos de Covid19 vagen en augment. Amb l’objectiu de no tindre que prendre mesures més contundents, entre totes i tots, hem de col·laborar per garantir la màxima seguretat possible quan eixim al carrer i ens relacionem amb els demés”, afirma l’alcaldessa, Conxa Garcia.