Reunió extraordinària del govern de Paiporta per a analitzar les conseqüències del coronavirus Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament es manté a l’expectativa de les directrius de les autoritats sanitàries i realitzarà un seguiment diari a qualsevol novetat per tal d’adoptar les mesures pertinents

L’equip de govern de l’Ajuntament de Paiporta s’ha reunit a primera hora d’aquest dimecres amb l’objectiu d’analitzar les conseqüències de la crisi del coronavirus Covid-19. Entre els assumptes que s’han tractat han estat les mesures a implantar quant a la prestació de serveis a la ciutadania, les conseqüències de l’ajornament de les Falles o temes de prevenció de riscos laborals per a les treballadores i treballadors municipals.

En aquest sentit, el govern paiportí es manté a l’expectativa de les directrius que marquen els organismes sanitaris competents, és a dir, del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal, i realitzarà un seguiment diari de qualsevol informació que puga afectar a l’activitat normal de l’Ajuntament.



En qualsevol cas, el govern local fa una crida a la calma i a seguir les recomanacions ja emeses pel Ministeri i la conselleria: “Volem transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania de Paiporta. En la fase de la crisi en què estem, el més important és ser estricte en la higiene de les mans, tindre cura de les persones majors i vulnerables i no exposar-les a riscos innecessaris, i seguir les recomanacions de les autoritats en tot moment”, ha explicat l’alcaldessa, Isabel Martín.



La dirigent paiportina ha afegit que “pel moment, no hi ha cap directriu de caràcter excepcional per a administracions locals i dependències municipals”, però que “s’informarà a la ciutadania a través dels canals oficials de qualsevol novetat al respecte”. En aquest sentit, l’Ajuntament recomana seguir sols la informació de fonts oficials i no contribuir a la difusió de notícies falses que causen una alarma innecessària i perillosa.



L’Ajuntament recorda, a més, que qualsevol persona que haja estat en contacte amb algú infectat o que haja visitat una zona de risc i tinga símptomes com febra, tos o dificultats respiratòries, ha de telefonar al 900 300 555 per a que se li valore i, si és pertinent, realitzar-li les proves. La recomanació de les autoritats és no col·lapsar els centres de salut i romandre a casa fins que es valore si és pertinent realitzar les proves.

D’altra banda, l’Ajuntament ha convocat hui una reunió amb representants de les treballadores i treballadors per a transmetre’ls de primera mà tota la informació de què disposa i preveure mesures que es podrien aplicar en els pròxims dies. Al mateix temps, s’ha convocat a les falles del poble i a la Junta Local Fallera per a estudiar la situació i coordinar les accions que se’n deriven de l’ajornament dels festejos.