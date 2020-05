Reunió Federació Associacions Veïns València

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este migdia per videoconferència amb la presidenta, María José Broseta, i altres membres de la Federació d’Associacions de Veïns de València. L’alcalde ha explicat que “les entitats veïnals estaran presents en el procés de Reconstrucció de la ciutat, amb la seua incorporació a la Comissió municipal que treballarà la dinamització de València, en el període de la post-pandèmia. Algunes de les preocupacions comunes que compartisc amb les entitats veïnals són l’adequació dels espais públics per a guanyar zones per al veïnat, l’atenció a les famílies més vulnerables, així com la reactivació del comerç de proximitat en tots els barris”.