Reunió M.Ibáñez_J.L.Pérez Pont

La regidora d’Educació, Acció Cultural, Joventut i Cooperació al Desenvolupament i Migracions, Maite Ibáñez, s’ha reunit amb el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, per a activar institucionalment la relació entre estes àrees de l’Ajuntament de València i el Centre del Carme.

L’espai dependent de la gestió de Pérez Pont ha estat el principal objecte del treball per a una col·laboració en la producció d’activitats artístiques, especialment derivades de les àrees que gestiona Ibáñez. De fet, tant en matèria educativa com de joventut, Pérez Pont i Ibáñez s’han emplaçat al contrast de projectes per a compartir alguns objectius comuns i participar de l’alta activitat del Centre del Carme durant el mandat de tots dos.