Reunió preparatòria per a les Festes de Sant Roc 2019 a Paiporta

La programació començarà el 7 d’agost amb la inauguració de l’exposició ‘El Museu ix al Carrer’, i es tancaran el 17, Dia del Gos

L’Auditori Municipal de Paiporta ha acollit aquest dimecres la reunió preparatòria per a les Festes de Sant Roc 2019. En aquesta trobada s’han abordat diferents aspectes de coordinació en temes de seguretat, neteja, logística, permisos i inscripcions en actes, entre d’altres.



Han assistit a la reunió l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la primera tinent d’alcaldia i regidora de Cultura, Maribel Albalat, el regidor de Festes, Vicent Ciscar, el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, a més de personal tècnic de l’àrea de Cultura, Patrimoni, Atenció Ciutadana i Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), i de serveis, com són el gerent de l’empresa pública ESPAI, la brigada municipal, l’intendent de la Policia Local i un representant de la comandància de la Guàrdia Civil de Paiporta.



El programa d’actes de les Festes de Sant Roc 2019 començarà oficialment el 7 d’agost, amb la inauguració de la tercera edició de l’exposició promoguda pel Museu de la Rajoleria ‘El Museu ix al carrer’, composta de fotos antigues de Paiporta, ubicades en panells situats al mateix lloc on foren presses dècades enrere.



Des d’aleshores fins al 17 d’agost, la Regidoria de Cultura, en col·laboració amb altres àrees com Joventut i Esports o Igualtat, i amb la col·laboració d’associacions i entitats locals, ha preparat més de 60 actes singulars que combinaran la tradició i la innovació. Abans, el dissabte dia 3, tindran lloc les celebracions organitzades per la confraria del Santíssim Crist del Consol, amb l’habitual benedicció de vehicles i el concurs de paelles al carrer Antonio Machado.



Les Festes de Sant Roc 2019 conclouran el 17 d’agost, Dia del Gos, amb la cavalcada, la processó i la cremà del Gos, activitats organitzades pels Festers del Gos, i que posen el punt final a les festes de Paiporta.



Entre els més de 60 actes programats hi ha espai per les diferents activitats de les comparses de Moros i Cristians, la dansà en honor a Sant Roc, les processons de la Mare de Déu d’Agost i del dia de Sant Roc, la cavalcada, la Festa del Melonet, la Volta a Peu Infantil i totes aquelles activitats considerades tradicionals o que s’han incorporat els últims temps, com són la ronda d’albaes ‘La Festa a Casa’ per a la gent major o el JoveRock, més enfocat a la gent jove i els grups de música locals, o la nit de sarau de folklore valencià.



Com a principals novetats, se celebrarà una ‘holy party’ gratuïta, per a la qual s’obriran les inscripcions el dia 25 de juliol, una Nit dels Majors, un guateque amb música dels anys 70, un espectacle de dansa acrobàtica, una matinal d’handbol, un espectacle de varietats a càrrec de Vicente Seguí i noves cercaviles i entrades de comparses com els Almogàvers que ambientaran especialment els carrers de Paiporta.



L’Ajuntament de Paiporta donarà a conéixer en breu tots els detalls de la programació completa. Les inscripcions prèvies per als actes que en requerisquen, com poden ser el sopar popular (programat per al diumenge 11 d’agost), el concurs de truites, la Volta a Peu Infantil, la Festa del Melonet o el taller infantil de teatre, es podran formalitzar a l’Oficina UNICA del 25 de juliol al 2 d’agost.