Riba-Roja va viure un “Gran Salt” de rècord

315 joves van competir en les distintes categories d’este 2n torneig

“El Gran Salt” és un circuit de tornejos d’escacs que va néixer amb la intenció de fomentar la pràctica dels escacs en els més xicotets. Són molts els beneficis d’este esport i per això es fomenta la seua pràctica i desenvolupament en uns escacs que es troben en ple desenvolupament. Com a premi final o incentiu per a participar, els escacs guanyadors reben una beca per enfrontar-se als millors de tota Espanya en el Campionat d’Espanya que se celebra cap a l’estiu. Este al·licient genera un gran èxit entre l’escacs base i per això la competició es divideix en 6 categories des de sub-8 a sub-18.

2n torneig del circuit

Este premi final i el reconeixement del circuit per part de la Federació Valenciana d’Escacs ha portat al 2n torneig del circuit a reunir a 315 aspirants que van oferir una gran jornada d’escacs. Esta xifra suposa un rècord d’inscripcions tant en la història d’esta iniciativa com en el circuit base de la Comunitat Valenciana.

Esta cita va trobar-se amb la dificultat afegida de tindre que canviar de seu a causa dels danys ocasionats per la Dana. Així es va tindre que adaptar tota la logística a les possibilitats que oferia el trinquet “El Rullo” on finalment es va poder desenvolupar la jornada amb total normalitat gràcies a l’esforç de l’organització. El més important, que els xiquets i xiquetes participants van gaudir d’una gran jornada disputant partides de gran nivell.

Més que un torneig

El Gran Salt pretén ser més que un torneig esportiu i per això involucra al públic assistent en les diverses activitats programades. Durant 9 hores es va oferir senyal per Youtube aconseguint fins a mitja centenar de connexions al mateix temps. En esta retransmissió es van incloure iniciatives interactives amb l’audiència amb reptes familiars, els guanyadors d’estes propostes rebran un lot regal de productes AVAEI.

Fins i tot hui es realitzarà el sorteig d’un parell de sabates sostenibles de Zapato Feroz, col·laborador del circuit, en les xarxes socials de AVAEI.

Últim classificatori

L’última cita classificatòria serà el 2 de març a Almussafes. Esta determinarà qui aconsegueix el pas a la gran final que es disputarà el 11 de maig al col·legi Imagine Montessori. Esta cita està oberta a tot menor de 18 anys que vulga participar. Solament haurà de formalitzar la seua inscripció en https://www.educacionyajedrez.org/el-gran-salto/

Agraïments

Esta ambiciosa iniciativa és possible gràcies a entitats que s’uneixen al impuls de AVAEI. Imagine Montessori, Fundació Felisa, Zapato Feroz i els Ajuntaments que reben el circuit són agents fonamentals en la celebració dels diferents tornejos.