Ribera arriba a un acord amb la Fundació Sant Hospital de Caridad per a la gestió del seu Hospital Juan Cardona

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’operació està pendent de les autoritzacions administratives corresponents i no inclou la compra de l’immoble.

El grup sanitari Ribera ha arribat a un acord amb la Fundació Sant Hospital de Caridad per a assumir la gestió assistencial de l’Hospital Juan Cardona que l’entitat té a Ferrol. Aquest acord no inclou la compra de l’immoble que continua sent propietat de la Fundació. L’operació està pendent de les autoritzacions administratives corresponents.

La Fundació Sant Hospital de Caridad ha gestionat des de 1974 aquest emblemàtic centre hospitalari referent a Ferrol, i seguirà vinculat al mateix lloc que a més de continuar sent propietari de l’immoble, mantindrà tota la gestió de la seua obra social.

Amb aquesta operació, el grup Ribera especialitzat en la gestió de projectes sanitaris innovadors, continua diversificant el seu camp d’activitat i consolida la seua presència en la sanitat gallega després de l’adquisició dels hospitals Ribera Povisa de Vigo al desembre de 2019 i Ribera Polusa i clíniques Santo Domingo de Lugo al novembre de 2020.

Per a Elisa Tarazona, consellera delegada del grup Ribera, “esperem després de les autoritzacions administratives corresponents, poder continuar sumant a la sanitat gallega, mantenint el compromís i els valors de la Fundació per a continuar oferint el millor servei als ciutadans. Busquem d’aquesta manera contribuir amb el nostre model de salut responsable a millorar el benestar de la població, al mateix temps que garantim les condicions d’ús de l’excel·lent equip de professionals que fan d’aquest centre referent a la regió”.

Per a Alberto Lens, President-Germà Major de la Fundació, “aquesta és la millor solució per a enfortir l’assistència sanitària de Ferrol i comarca, assegurar el manteniment de la plantilla i la propietat de l’immoble hospital, que és de tots els ferrolanos. Així mateix, s’assegura el sosteniment de les prestacions socials que realitza aquesta tan benvolguda institució des de finals del segle XVIII”.

Sobre Hospital Juan Cardona

Amb més de 22.000 metres quadrats, Juan Cardona és l’únic centre hospitalari privat de Ferrol i treballa amb les principals asseguradores sanitàries. Compta amb 183 llits, 4 quiròfans, 6 unitats d’hospitalització i Unitat de Vigilància intensiva, una completa cartera de serveis i una plantilla de 300 professionals.

Sobre grup Ribera



Ribera és un grup empresarial sanitari especialitzat en projectes sanitaris innovadors, que des de 1997 treballa per la salut i el benestar de la població. El seu accionista principal amb un 90% és el grup Centene Corporation, companyia líder en el sector assegurador sanitari estatunidenc, inclosa en la llista Fortune 100, que compta amb més de 30 anys d’experiència en la col·laboració amb governs estatals als Estats Units desenvolupant principalment programes de Medicare i Medicaid. El grup bancari espanyol Banc Sabadell, és l’altre accionista amb un 10%. Ribera gestiona 8 hospitals a Espanya i altres projectes a Europa i Llatinoamèrica. A Galícia compta amb els hospitals Ribera Povisa a Vigo i Ribera Polusa a Lugo. Durant més de 20 anys ha desenvolupat un model de col·laboració públic privada que s’estudia en importants universitats com Berkeley i Harvard Business School. El grup compta a més amb una divisió tecnològica Futurs, una divisió de Laboratori Ribera Lab, i una central de compres Ribera b2b, entre altres projectes. El seu model de salut responsable basat en les «5Ps»: medicina personalitzada, predictiva, preventiva, poblacional i participativa, respon al seu compromís amb la societat per a continuar aportant valor i solucions innovadores que permeten fer front als reptes sanitaris globals, concorde als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.