‘Ribes Espai Sociocultural’ s’ha convertit en un centre “efervescent” d’activitats ciutadanes

Connect on Linked in

El centre compta amb una programació regular de cursos, tallers i activitats d’entitats cíviques

La Universitat Popular de València ha convertit el centre ‘Ribes espai sociocultural’ en un punt neuràlgic d’encontre i activitats per a la ciutadania, amb una ampla oferta formativa i cultural i l’obertura de l’espai a iniciatives d’institucions i organitzacions cíviques de la ciutat. Este centre fou inaugurat tan sols uns dies abans del decret de confinament total en març de 2020 i, tot i les posteriors restriccions d’aforament, la seua amplitud i ventilació ha permès acollir 14 cursos de formació no reglada i al voltant de 1.500 assistències, a més de 50 activitats culturals de la mateixa Universitat Popular, d’entitats cíviques diverses, la Junta Municipal de Russafa i l’Ajuntament de València.

“La Universitat Popular de València”, afirma la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, “ha transformat la nau número 2 de l’arquitecte Demetrio Ribes, ubicada a l’actual Parc Central de València, en un espai efervescent obert a la ciutadania, ben equipat i de fàcil accés, on s’han celebrat, a més de cursos i tallers, reunions veïnals, trobades, concerts, presentacions de llibres, xerrades, conferències, sessions de diferents festivals i fins i tot punt habitual de donació de sang”. L’espai reunix unes condicions de capacitat i ventilació que han permès realitzar activitats multidisciplinars seguint totes les mesures de seguretat sanitàries i restriccions d’aforament.

L’espai sociocultural Ribes va iniciar la seua activitat uns dies abans del confinament total de març de 2020 de forma que fins a setembre de 2020 no fou possible reiniciar les classes i obrir les seues instal·lacions a l’ús ciutadà, amb estrictes mesures de limitació d’aforament que han patit diferents modificacions des d’aquell moment. Des de setembre de 2020, este espai sociocultural de UP València ha programat 14 cursos i tallers de formació no reglada, entre ells, “Dansa i moviment: expressió corporal”, “Dansa pilates”, “Música tradicional: tabal i dolçaina”, “Teatre realista”, “Teatre i gènere”, “Teatre del benestar”, “Teatre lgtbi”, “Estimulació cognitiva” i “Filosofia pràctica per a la vida moderna” als que han assistit prop de 500 persones.

A més, el centre ‘Ribes espai sociocultural” de la Universitat Popular ha acollit més de 50 activitats de diferents organitzacions i entitats cíviques mitjançant el servici d’autorització d’ús dels espais de UP València accessible a la web universitatpopular.com. Este servici permet a les organitzacions veïnals i socioculturals sense ànim de lucre sol·licitar l’ús puntual de les aules i espais dels diferents centres de la UP València per a activitats de caràcter ciutadà.

Entre les activitats acollides a ‘Ribes espai sociocultural’ es troben tallers d’assessorament a la ciutadania sobre l’accés a la renda valenciana d’inclusió, formacions per reduir l’escletxa digital de gènere, xarrades sobre el model de ciutat, sessions divulgatives de Creu Roja, activitats de la Junta Municipal de Districte de Russafa, punt per a jornades de donació de sang, jornades del festival Ruzafa Escénica i el Festival València negra, activitats de col·lectius de dones i xarrades sobre violència masclista amb motiu del 25N, entre altres.

La Universitat Popular de València disposa de 31 centres a la ciutat de València, tant al nucli urbà com als pobles, i entre ells 3 espais socioculturals: Ribes, Benicalap i Aiora. Es tracta de centres amplis amb capacitat i dotació per a l’acollida i programació d’activitats obertes als barris i la ciutadania, a més de l’activitat pròpiament formativa i regular de cada centre.