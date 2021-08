Ribó anuncia unes Falles segures i divertides

Print This Post

València buidarà la plaça de l’Ajuntament a les 19 hores del dia de la Cremà.Així s’ha determinat en la Junta Local de Seguretat celebrada aquest matí amb motiu del començament de la setmana de Falles

La reunió, que ha estat presidida per l’alcalde Joan Ribó, acompanyat pel regidor del área de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, s’ha centrat en el repàs del dispositiu de protecció preparat per a la setmana gran de la capital del Túria

El pla té com a objectiu principal el evitar contagis en mig d’aquesta tercera ola del Covid, així com els incidents d’indole pública

Es pretén molt especialmente evitar la reproducció d’escenes que s’han vist en altres ciutats, en les que els botellons, el quebrantament del toc de queda o les festes clandestines han sigut la nota dominant en les festes locals

Per a dur-ho a terme, l’Ajuntament desplegarà un dispositiu de 500 bombers i està prevista la presència de 151 efectius policials per a la cremà, repartits en 119 vehicles. A més es contarà amb uns 20 auxiliars de seguretat que procuraran que no es produïsquen incursions de persones alienes a les comissions falleres durant els dos dies d’ Ofrena i 2500 agents de policía nacional